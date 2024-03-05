Vali Ustaoğlu Balıkesir'in suç dosyasını açıkladı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrasında asayiş suçları ile mücadele, terörle ve teröristle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütleri, çete ve mafya türü suç grupları ile mücadele, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele, düzensiz göç ile mücadele, siber suçlarla mücadele, seçim güvenliği ve trafik hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2023 ile 2024 yıllarının ilk iki ayında gerçekleştirilen güvenlik ve asayişi ilgilendiren konular hakkında açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, il genelinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Suç unsurlarını ele geçirme noktasında birçok başarılı çalışmaya imza atıldığının altını çizen Vali İsmail Ustaoğlu özellikle asayiş, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı konularında yakalama oranlarının 10 kata kadar arttığına dikkat çekti.

"Suçları önleme noktasında çalışmalarımız devam ediyor"

Vali İsmail Ustaoğlu düzenlediği toplantıda, "İlgili kurumlar ve tüm ilçe Kaymakamlarımızla asayiş ve güvenlik koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi, bu toplantıları düzenli olarak her ay gerçekleştiriyoruz. Her toplantıda bir önceki ay neler yapıldı, önümüzdeki ay neler yapılmalı hususlarında tespit ve analizler yapıp hizmetlerimizin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Bu toplantımızda asayiş suçları ile mücadele, Terörle ve teröristle mücadele, Uyuşturucu ile mücadele, Organize suç örgütleri, çete ve mafya türü suç grupları ile mücadele, Kaçakçılık ve Mali suçlarla mücadele, Düzensiz göç ile mücadele, Siber suçlarla mücadele, Seçim güvenliği, Trafik hizmetleri başlıklarında bilgiler vereceğim" dedi.

"Asayiş suçları açısından Balıkesir ülke ortalamasının altında"

İlk olarak il genelindeki asayiş suçlarına yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren Vali İsmail Ustaoğlu, "İlimizde asayiş suçlarına yönelik çalışmalara son derece önem veriyoruz. Bu konuda suç türleri ve suçlu profilini analiz ederek hem yoğunlaşma mahallerini hem de türlerini değerlendiriyoruz. Genel olarak asayiş suçları açısından ilimiz ülke ortalamasının aşağısında olumlu bir noktada bulunmaktadır. 2023/2024 yılları ilk iki aylık veriler kıyaslandığında; Asayiş Suçları kapsamında; Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda yüzde 3 azalma, Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlarda yüzde 5 artış, Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçlarda yüzde 34 artış, Takibi Gereken Olaylarda yüzde 15 artış, Topluma Karşı İşlenen Suçlarda yüzde 10 artış, Genel Toplamda yüzde 6 oranında artış meydana gelmiştir. Yapılan Sorgulama ve Yakalanan Şahıs sayıları kapsamında; 2023 yılı ilk iki ayında 3 bin 104, 2024 yılı ilk iki ayında 3 bin 776 şahıs yakalanmış olup, şahıs yakalama oranında yüzde 22 artış gerçekleştirilmiştir. Ele Geçirilen Silah Sayıları kapsamında; 2023 yılı ilk iki ayında toplam 163 tabanca, 134 Av tüfeği ve 54 Kurusıkı Tabanca olmak üzere toplamda 312 adet, 2024 yılı ilk iki ayında toplam 195 tabanca, 128 Av tüfeği ve 56 Kurusıkı Tabanca olmak üzere toplamda 407 adet silah ele geçirilmiştir. 2023 yılı ilk iki ayına nazaran 2024 yılı ilk iki ayında ele geçirilen silah miktarında yüzde 11 oranında artış sağlanmıştır" bilgisini verdi.

"Teröre geçit yok"

Balıkesir'deki terörle mücadele hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, "Takdir edeceğiniz gibi terör olayları, ülkemizin maalesef 50 yıldır gündemini meşgul etmektedir. Bu alanda, göreve geldiğimiz günden bu yana büyük bir kararlılıkla çalışmalar yürütüyor ve sonuçlarını aracılığınızla kamuoyuna duyuruyoruz. İlimizde, başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere, PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, deşifre edilmesi ve eleman temin etmelerine yönelik mücadelelerimiz kapsamında 2023 yılında 21 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 32 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şahıs tutuklanmıştır. 2024 yılı ilk 2 aylık sürecinde ise 34 operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş, 51 şüpheli gözaltına alınmış, bu soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklanmıştır. Terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt propagandalarının etkisiz hale getirilmesi, gençlerimizi aydınlatmak ve terör örgütlerin kurdukları tuzaklara düşmelerinin önlenmesine yönelik Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında 2023 yılı içerisinde El Ele Güvenli Geleceğe, Gençlik ve Güvenli Gelecek ve Kaan isimli projeleri uygulanmış, bu kapsamda 9 bin öğrenci ve vatandaş ile iletişime geçilmiştir. 2024 yılı içerisinde de terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı Kamu kurum ve kuruluşları ve araştırma merkezleri ile koordinasyon sağlanarak hazırlanan proje kapsamında konferans ve seminerler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucuyla mücadeleye çok önem veriyoruz"

Narkotik suçlarla ilgili yapılan çalışmalara büyük önem verdiklerinin altını çizen Vali İsmail Ustaoğlu, "Narkotik suçlara yönelik çok şiddetli bir mücadele ortaya koymaktayız ve takip ettiğiniz gibi çok olumlu neticeler aldık. Hızla projeli çalışmalara ağırlık verdik ve önemli yakalamalar gerçekleştirdik. Yakalamalarımızda şüphelilerin önemli bir kısmı tutuklandı, önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Merkezde, Bandırma'da, Edremit'te, Ayvalık'ta ve Gönen'de merkez takviyeli büyük çaplı uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl geçen yıl iki aya oranla operasyon sayısında yüzde 42, gözaltı sayısında yüzde 15, tutuklu sayısında yüzde 67 ve projeli dosya sayısında yüzde 49 oranlarında artış meydana gelmiştir. Yakalanan maddeler bakımından; Esrar' da yüzde 134, Bonzaide yüzde 436, Kokainde yüzde 333, Metamfetaminde yüzde 169, Ectasyde yüzde 29, Captagonda yüzde 200, Sentetik Eczada 9 kat (yüzde947)'lik artış meydana gelmiştir. Suçla mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla NarkoRehber, Narko. ve En İyi Narko Polisi Anne projeleri kapsamında 9 bin 49 kişiye ulaşılarak bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiş, Narkotik ihbar projesi olan UYUMA aplikasyonunu indirmeleri sağlanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca narkotik suçlarla etkin mücadele amacıyla hazırlanan NARVAS (Narkotik Veri Analiz Sistemi) sayesinde vatandaşlarımızca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan narkotik ihbarları analiz edilerek riskli ilçe, mahalle ve sokak bazlı çalışmalara ağırlık verilmektedir. NARVAS veri analiz sistemi ile narkotik suçlarının yoğunlaştığı alanlarda bölge bazlı NarkoAlan çalışmaları ve operasyonel faaliyetler yapılmaktadır. Kararlılıkla sürdürdüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadelede en önemli kılavuzumuz olan NARVAS'ın daha da etkin kullanılması için vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezine yapacakları ihbarlar önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Mafya ve çetelere taviz yok"

Organize suç örgütlerine, mafyatik yapılara ve çetelere asla taviz vermediklerini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Bir önceki toplantımızda suçla mücadelede ana gündem maddelerinden biri olarak, organize suç örgütlerine, mafyamatik yapılara, çetelere İlimizde asla taviz verilmeyeceği hususunu ifade etmiştim. Suç gruplarının hiçbir vatandaşımızı rahatsız etmesine fırsat tanımayacağımızı, insanımızın alın terini, çalışmasını kene gibi emeğine yapışarak sömürmeye çalışan bu grupların takibimizde olacağını ve onlara nefes aldırmayacağımızı ifade etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın bu konudaki hassasiyetini İlimizde somut çalışmalarla sürdürdük. Organize Suç örgütleri ile mücadele açsından geçen yılın iki ayına göre operasyon sayısında yüzde 136, gözaltı sayısında yüzde 90, tutuklu sayısında yüzde 91 artış meydana gelmiştir. Yakalanan suç unsurları itibariyle Tabancada yüzde 150, Fişekte yüzde 54 artış meydana gelmiştir. Kaçakçılık Suçları açsından operasyon sayısında yüzde 12, gözaltı sayısında yüzde 26 artış meydana gelmiştir. Yakalanan malzemeler bakımından Akaryakıtta yüzde 100, Alkollü İçkide yüzde 38, Tütünde yüzde 89, Makaronda yüzde 258 artış meydana gelmiştir. Mali Suçlarla mücadele açısından gözaltı sayısında yüzde 55, Tutuklu sayısında 9 kat (yüzde 900) artış meydana gelmiştir. İlgili birimlerimizce farklı suç organizasyonlarına yönelik halen 25 adet projeli çalışma devam etmektedir" diye konuştu.

"Göçmen kaçakçısı organizatörlere göz açtırmıyoruz"

Düzensiz göçmenlerin Balıkesir'e geliş ve gidişlerini sağlayan organizatörlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali İsmail Ustaoğlu, "İlimizin en önemli suçlarından biri de düzensiz göçmen konusudur. Düzensiz göçmenlerin ilimize geliş ve geçişini sağlayan organizatörler çalışmalarımızda önceliği oluşturmaktadır. Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar bakımından yakalanan organizatör, tutuklanan organizatör sayılarında geçen yıl ilk iki aya göre yüzde 1000, Yakalanan Düzensiz Göçmen sayılarında ise yüzde 475 artış yaşanmıştır. Göç İdaresi Başkanlığından alınan verilere göre; 2024 yılı ilk iki ayda 110 kişinin sınır dışı işlemi tamamlanmıştır" dedi.

"Siber suçlarla mücadeleye hız verdik"

Siber suçlarla mücadele konusuna da değinen Vali Ustaoğlu, "Siber suçlarla mücadele açısından bu yıl geçen sene ilk ayına göre toplam çalışma yapılan sosyal medya hesabı sayısında yüzde 29, tespiti yapılan hesap/şahıs sayısında 10 kat (yüzde 1050) artış yaşanmıştır. Ödeme Sistemleri bakımından gerçekleştirilen operasyon sayısı, gözaltı ve tutuklu sayılarında yüzde 100 artış meydana gelmiştir. Halen ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis kapsamında 2 adet projeli çalışma devam etmektedir" diye konuştu.

"998 bin 1 kişi oy kullanacak"

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri konusunda da seçimi güvenliğinin sağlanması noktasında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu il genelindeki çalışmalara değindi. Ustaoğlu, "31 Mart 2024 Günü Yapılacak Olan Mahalli İdareler Seçiminde İlimizde Oy Kullanacak Seçmen Bilgileri ilimiz Polis Bölgesinde 677 bin 237, Jandarma Bölgesinde 320 bin 764 olmak üzere toplam 998 bin 1 seçmen Mahalli İdarelere Seçiminde oy kullanacaktır. İlimiz Polis Bölgesinde 2 bin 55 jandarma bölgesinde bin 467 olmak üzere toplam 3 bin 522 Sandıkta oy kullanılacaktır. Polis Bölgesinde 16 seyyar sandık 84 seçmen ve Jandarma Bölgesinde 6 cezaevi sandığı bulunmaktadır. İlimiz Polis Bölgesine 255, Jandarma Bölgesinde 904 olmak üzere bin 159 binada oy kullanma işlemi gerçekleşecektir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Ait İlimizde Açılan Seçim İrtibat Büroları Mahalli İdareler Seçimi Seçim Propagandası kapsamında 11 il merkezinde olmak üzere İl genelinde 111 adet Seçim İrtibat Bürosu açılmıştır. İl genelinde açılan Seçim İrtibat Büroları ekiplerimiz marifetiyle kontrolleri sağlanmaktadır. İlimizde seçim süreci şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadan ilerlemektedir. Vatandaşlarımızın sandıkta hür iradesini yansıtması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" bilgisini verdi.

"Ölümlü ve yaralamalı kazalarda yüzde 4 artış var"

İl genelindeki trafik hizmetleri konusunda da açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, "İlimizde trafiğe tescilli araç sayısı 600 bine yakındır. 2023-2024 yılı ilk 2 aylık karşılaştırmalı istatiksel veriler incelendiğinde; ölümlü ve yaralanmalı kazalarda artış yüzde 4 civarındadır. Bununla birlikte kontrol edilen araç sayısı yüzde 12, ceza yazılan araç ve sürücü sayısı yüzde 38, trafikten men edilen araç sayısı yüzde 51 oranında artmıştır. Maalesef kaza sayılarının artmasında üç ana sebep dikkat çekmektedir. İldeki tescilli araç sayısının yüzde 8, motosiklet vb. araç sayısın yüzde 18 artması, İlimizde kış hava şartlarının hafif geçmesine bağlı olarak özellikle motosiklet vb. araçların trafikte kullanım yoğunluğunun artması, Aşırı hız ve alkol kullanımı. Balıkesir Merkez (OSB Çevreyolu Kavşağı) / Manisa Merkez arası, Balıkesir-Bandırma (Akçapınar Kavşağı) / Bursa-Karacabey arası hız koridoru hattının tabelalandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünden faaliyete geçilmesi için onay beklenmektedir. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların artışının önlenmesi için bu tür tedbirlerin önemli olacağını değerlendirmekteyiz" diye konuştu.

"İl Koordinasyon toplantılarımız devam edecek"

Asayiş ve huzuru sağlama noktasında İl Koordinasyon toplantılarının her ay devam ettiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu açıklamalarının son bölümünde, "Bizler her ay düzenli yaptığımız toplantılarla suç ve suçlu ile mücadeleyi takip ederek birimlerimizi burada ortaya konulan analizlere göre yönlendiriyoruz. Belirlemelerimizi yapıp, tedbirlerimizi belirliyoruz. Muhtarla ve ilimizin çeşitli kesimleri ile bir araya gelip şikayet ve önerilerini alıyoruz. Hızla aksiyon alarak belirlediğimiz çalışma takvimi ve yoğunluğunda sahayı kontrol altına almaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da düzenli periyotlarla siz kıymetli basın mensuplarımızın aracılığıyla neticeleri hızlı ve güvenilir şekilde Balıkesir kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - BALIKESİR