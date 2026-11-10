Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), lüks yaşam tarzıyla tanınan İran asıllı Farzad "Tony" Toutouni'yi gözaltına aldı. Pahalı otomobiller, özel uçaklar ve kadınlarla katıldığı partilerle dikkat çeken Toutouni'nin, ülkede yasa dışı olarak bulunduğu belirtildi. Yetkililer, Toutouni'nin sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar gözetim altında tutulacağını bildirdi.

ABD'YE İLK KEZ 1983'TE GELDİ

ICE tarafından yapılan açıklamaya göre Toutouni, ABD'ye ilk kez 1983 yılında yasal yollarla giriş yaptı. Ancak 1980'lerin sonlarına doğru uyuşturucu bulundurma ve satma, tehdit, suç işlemek amacıyla anlaşma ve sahtecilik gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Hakkında 16 aydan fazla hapis cezası verilen Toutouni için 1993 yılında sınır dışı kararı çıkarıldı ancak karar o tarihte uygulanmadı.

ELEKTRİKLİ SAL İLE SINIRI GEÇTİĞİNİ ANLATTI

Toutouni hakkında 1999 yılında yeniden sınır dışı kararı verildi ve Meksika'ya gönderildi. ICE'nin aktardığına göre Toutouni, 4 Nisan 2011 civarında Kanada'dan satın aldığı elektrikli bir salla Michigan eyaletindeki Saint Clair yakınlarından nehri geçerek ABD'ye yasa dışı yollarla yeniden girdiğini söyledi.

LÜKS OTOMOBİLLER VE GÖSTERİŞLİ PARTİLER

"Lunatic Living" adıyla tanınan Toutouni, bir milyondan fazla takipçiye ulaşırken lüks yaşam tarzıyla dikkat çekti. Pahalı spor otomobiller, özel uçaklar ve kadınlarla çekilen görüntüler, hayatının öne çıkan unsurları arasında yer aldı. ICE, Toutouni'nin yayımladığı içeriklerin bir bölümünün pornografik nitelikte olduğunu da belirtti.

EVİNİN ÖNÜNDE CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Toutouni'nin adı, Haziran 2023'te West Hollywood'da kiraladığı evin önünde yaşanan bir cinayetle de anıldı. İsrailli göçmen Emil Lahaziel, yüksek bahisli bir poker oyunuyla bağlantılı olduğu belirtilen olayda öldürüldü. Cinayetle bağlantılı olduğu öne sürülen bir haraç girişimi nedeniyle 2025 yılında Assaf "Ace" Waknine hakkında dava açıldı. Ancak yetkililer, Toutouni'nin cinayete karıştığına ilişkin herhangi bir suçlama bulunmadığını belirtti.