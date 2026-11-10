Böyle seçim görülmedi! Belediye başkanını yazı tura belirledi

Böyle seçim görülmedi! Belediye başkanını yazı tura belirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Peru'nun Conima kasabasında yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde iki aday da 671 oy aldı. Oyların eşit çıkması üzerine kazanan, seçim mevzuatı gereği yazı tura atılarak belirlendi.
Güney Amerika ülkesi Peru'da belediye başkanlığı seçimleri ilginç bir olaya sahne oldu. Conima kasabasında sandıkların açılmasının ardından iki adayın da aynı sayıda oy aldığı ortaya çıktı. Her iki adayın 671'er oy almasıyla seçimde eşitlik yaşanırken belediye başkanının belirlenmesi için kura yöntemine başvuruldu.
671 OYA KARŞILIK 671 OY
Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iki aday arasında tek bir oy farkının bile bulunmadığı anlaşıldı. Oy sayımı kazananı belirlemeye yetmeyince devreye Peru'nun seçim mevzuatı girdi. Ülkede eşit oy alınması durumunda seçimin sonucunun kura çekilerek belirlenmesine imkan tanıyan düzenleme uygulandı.
BELEDİYE BAŞKANINI MADENİ PARA BELİRLEDİ
Peru'da seçim yetkilileri, 2026 yılında oy eşitliklerinin giderilmesi için standart bir yöntem belirledi. Buna göre eşitlikle sonuçlanan seçimlerde bir sol değerindeki madeni parayla yazı tura atılıyor. Conima'daki seçimde de bu yönteme başvurularak iki aday arasındaki eşitlik giderildi. Böylece sandıktan aynı sayıda oyla çıkan adaylardan biri, madeni paranın sonucuyla belediye başkanlığı yarışını kazandı.