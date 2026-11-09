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Çorum'da 4 araç birbirine girdi! Sürücü kaçıp arazide saklandı

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Çorum'da 4 araç birbirine girdi! Sürücü kaçıp arazide saklandı Haber Videosunu İzle
Çorum'da 4 araç birbirine girdi! Sürücü kaçıp arazide saklandı
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Çorum-Merzifon kara yolunda kamyon, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Kazanın en dikkat çekici ayrıntısı ise kamyon sürücüsünün yaşananların ardından korkup kaçması oldu. Yol kenarındaki arazide saklanan sürücü, jandarma ekipleri tarafından bulunarak gözaltına alındı.

Çorum'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşıp arazide saklanan kamyon sürücüsü, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. 

KAMYON, OTOMOBİL VE İKİ MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Kaza, Çorum-Merzifon kara yolunun Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.G.Ç. yönetimindeki 05 NB 260 plakalı kamyon, Y.A. idaresindeki 06 UMP 16 plakalı otomobil, H.G. yönetimindeki CJU 233 plakalı minibüs ve M.Ç. idaresindeki 05 M 5116 plakalı özel halk minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Dört aracın çarpışması sonucunda sürücülerden üçü ile araçlarda bulunan beş yolcu yaralandı. Kazanın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Araçlarda sıkışan yaralıların bulunması nedeniyle kurtarma çalışması başlatıldı.

8 KİŞİ YARALANDI, EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpışmada otomobil sürücüsü Y.A., minibüs sürücüsü H.G. ve özel halk minibüsünü kullanan M.Ç. yaralandı. Araçlarda yolcu olarak bulunan A.A., M.C., O.C., N.Ö. ve S.A.B. de kazadan yaralı olarak kurtuldu. Toplam 8 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan yaralıların bulunduğu araçlara müdahale ederken diğer yandan kazanın meydana geldiği bölgede incelemelere başladı. Araçların içerisinde sıkışan yaralılar, kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastanelere sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çorum'daki özel hastanelere götürüldü. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunup bulunmadığına yönelik de henüz bir açıklama yapılmadı. Kurtarma çalışmalarının ardından ekipler, zincirleme kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla olay yerindeki incelemelerini sürdürdü.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ KAZADAN SONRA KAÇIP ARAZİDE SAKLANDI

Kazanın ardından yaşananlar ise en az çarpışmanın kendisi kadar dikkat çekti. Dört aracın karıştığı kazada kamyonu kullanan M.G.Ç., olay yerinden uzaklaştı. Kamyon sürücüsünün kazanın ardından korkarak kaçtığı ve yol kenarındaki arazide saklandığı belirtildi. Diğer araçlardaki yaralılar için kurtarma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri sürücünün bulunması için harekete geçti. Çevrede yapılan çalışmalar sonucunda M.G.Ç.'nin saklandığı yer tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından bulunan sürücü, gözaltına alınarak işlemleri için götürüldü. Kamyon sürücüsünün yakalanmasının ardından kazayla ilgili incelemeler devam etti. Ekipler, dört aracın hangi koşullarda çarpıştığını ve zincirleme kazanın oluş şeklini belirlemek için çalışma başlattı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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