17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 17 işçi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından fabrikanın geçmişinde yaşanan bir başka ölümcül iş kazası da yeniden dikkat çekti.

BABASI DA AYNI FABRİKADA HAYATINI KAYBETMİŞ

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın babası ve şirketin kurucusu Hamdi Başaran'ın da yıllar önce aynı fabrikada yaşanan bir iş kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hamdi Başaran'ın 1987 yılında fabrikada geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aradan 39 yıl geçtikten sonra aynı fabrikada meydana gelen patlamada 17 işçinin hayatını kaybetmesi, tesisin geçmişindeki acı olayı yeniden hatırlattı.

Hamdi Başaran

HABAŞ PATRONUNA DAHA ÖNCE HAPİS CEZASI VERİLMİŞ

Patlamanın ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında dikkat çeken bir başka bilgi daha ortaya çıktı. Başaran'ın, 2017 yılında Kocaeli'nde meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri patlamasına ilişkin davada yargılandığı öğrenildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli kararında Mehmet Rüştü Başaran ile dört şirket yetkilisinin asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Başaran'ın söz konusu davada 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve meslekten men cezası aldığı öğrenildi. Kararın kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin ise bilgi bulunmuyor.

Mehmet Rüştü Başaran

CAN KAYBI 17'YE YÜKSELDİ

Aliağa'daki patlamanın ardından hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 17'ye çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında, durumu ağır olan bir vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN NEDENİNE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

HABAŞ tarafından yapılan açıklamada, kazanın elektrik ark ocaklarından birinde gerçekleştirilen planlı bakım sırasında meydana geldiği bildirildi. Şirket, "Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı. Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için resmi kurumlarla koordinasyon halinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca bir üretim de yok. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor." dedi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Facianın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Gürlek, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla patlamaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere 2 mülkiye başmüfettişi de görevlendirildi.

YARALILARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit, patlamada yaralanan işçilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Osman Akın, Mustafa Taştan ve Uğur Bayram'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıklayan Koçyiğit, Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi'nin İzmir Şehir Hastanesine; Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek'in ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini bildirdi.

Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun'un tedavilerinin Aliağa Devlet Hastanesinde sürdüğünü belirten Koçyiğit, hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini söyledi.

FACİAYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Aliağa Sulh Ceza Hakimliği tarafından fabrika patlamasına ilişkin yayın yasağı kararı verildi. Kararda, soruşturma tamamlanana kadar olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yorumların yasaklandığı belirtildi. Hakimlik, bu tür içeriklerin yanlış bilgilendirmeye ve soruşturmanın yürütülmesinin engellenmesine yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bölgeye giderek fabrikada incelemelerde bulundu ve yaşanan faciaya ilişkin açıklamalar yaptı.

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