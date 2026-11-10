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Haluk Bilginer'in "Türk sineması" sözleri tartışma yarattı

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Haluk Bilginer'in 'Türk sineması' sözleri tartışma yarattı
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Haluk Bilginer'in yıllar önce "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesinin kullanılmasını önermesi yeniden tartışma yarattı. "Türkiyeli" tanımlaması üzerinden de eleştirilerin hedefi olan usta oyuncunun, başka ülkelerden söz ederken "İngiliz, Fransız, Rus sineması" ifadelerini kullandığının öne sürülmesi, açıklamaları arasında çelişki olduğu yorumlarına neden oldu.

  • Haluk Bilginer, geçmişteki bir röportajında "Türk sineması" tanımlamasına karşı çıkarak "Türkiye sineması" ifadesinin kullanılmasını önerdi.
  • Bilginer'in başka bir konuşmasında "İngiliz, Fransız, Rus sineması" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
  • Bilginer'in 10 Ağustos 2009 tarihli bir röportajında "Türk sineması" ifadesini kullandığı belirlendi.

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Haluk Bilginer, yıllar önce yaptığı açıklamalarla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Geçmişte verdiği bir röportajda "Türk sineması" tanımlamasına karşı çıkan ve bunun yerine "Türkiye sineması" ifadesinin kullanılmasını öneren Bilginer'in, farklı ülkelerin sinemalarını anlatırken kullandığı ifadeler de tartışmaya dahil oldu.

"TÜRK SİNEMASI BANA DOĞRU GELMİYOR"

Bilginer, geçmişte yaptığı bir açıklamada sinema sektörünün adlandırılmasına ilişkin görüşlerini dile getirerek "Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun bu sözleri, Türkiye'deki sinema sektörünün hangi ifadeyle tanımlanması gerektiğine ilişkin tartışmaları yeniden başlattı.

DİĞER ÜLKELER İÇİN "İNGİLİZ, FRANSIZ, RUS SİNEMASI" İFADELERİNİ KULLANDI

Bilginer'in başka bir konuşmasında ise farklı ülkelerin sinemalarından bahsederken "İngiliz, Fransız, Rus sineması" ifadelerini kullandı. Türkiye söz konusu olduğunda "Türk sineması" tanımlamasını uygun görmeyen oyuncunun diğer ülkeler için ulusal kimliği esas alan ifadeler kullanması, açıklamaları arasında tutarsızlık bulunduğu yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

GAZETECİ MEHMET ÇEK'TEN TEPKİ GELDİ

Bilginer'in eski açıklamalarının yeniden gündeme gelmesinin ardından gazeteci Mehmet Çek de değerlendirmede bulundu. Çek, "Türkiye sineması" ve "Türkiyeli" ifadelerine karşı çıkarak bunların yapay tanımlamalar olduğunu savundu.

Çek, Türkiye'deki sinema sektörünün "Türk sineması" olarak adlandırılması gerektiğini belirtti. Böylece Bilginer'in geçmişte dile getirdiği görüş, farklı yaklaşımların karşı karşıya geldiği yeni bir tartışmaya dönüştü.

2009 YILINDA "TÜRK SİNEMASI" İFADESİNİ KULLANMIŞ

Tartışmalar sürerken Bilginer'in 10 Ağustos 2009 tarihli bir röportajında "Türk sineması" ifadesini kullandığı da dikkat çekti. Oyuncunun geçmişte kullandığı bu tanımlama ile daha sonra gündeme gelen "Türkiye sineması" yaklaşımı arasındaki farklılık, tartışmanın bir başka boyutunu oluşturdu.

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