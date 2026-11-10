Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık 3 bin araçlık koleksiyona sahip olduğu belirtilen Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın özel tasarım Hummer H1 X3'ü, alışılmış otomobil ölçülerini geride bırakıyor. Askeri arazi aracı Hummer'ın devasa boyutlara ulaştırılmış versiyonu, hem dış görünüşü hem de içindeki yaşam alanlarıyla adeta tekerlekli bir evi andırıyor.

14 METRE UZUNLUĞUNDA, İKİ KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE

Dev Hummer, 14 metre uzunluğu ve 6 metre genişliğiyle standart otomobillerin oldukça üzerinde ölçülere sahip. Yaklaşık iki katlı bir bina yüksekliğine ulaşan aracın altında devasa lastikler bulunuyor. Dört dizel motorla donatılan Hummer H1 X3, askeri araç görünümünü korurken sıra dışı boyutlarıyla öne çıkıyor.

İÇİNDE MUTFAK, BANYO VE YAŞAM ALANI VAR

Aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri de iç tasarımı. Devasa Hummer'ın içerisinde yaşam alanı, mutfak ve banyo bulunuyor. Böylece dışarıdan askeri bir arazi aracını andıran H1 X3, içindeki donanımlarla bir evin sunduğu imkanları barındırıyor.

KOLEKSİYONUNDA YAKLAŞIK 3 BİN ARAÇ BULUNUYOR

"Gökkuşağı Şeyhi" lakabıyla tanınan Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın yaklaşık 3 bin araçlık bir koleksiyona sahip olduğu belirtiliyor. Farklı tasarımlara ve sıra dışı boyutlara sahip otomobillere ilgisiyle bilinen şeyhin dev Hummer'ı, koleksiyonunun en dikkat çekici parçalarından biri olarak öne çıkıyor.