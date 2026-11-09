Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı! 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi

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ABD'nin California eyaleti açıklarında yolcu gemisinden denize düşen 37 yaşındaki piyanist, yaklaşık 9 saat boyunca Pasifik Okyanusu'nda yaşam mücadelesi verdi. Kıyıdan yaklaşık 30 kilometre açıkta iki balıkçı tarafından fark edilen adam, ölümden döndü. Kurtarıldığında söylediği ilk sözler ise yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.

GECE SAATLERİNDE DENİZE DÜŞTÜ

Olay, 6 Kasım'da California açıklarında meydana geldi. Royal Caribbean şirketine ait Ovation of the Seas adlı yolcu gemisinde piyanist olarak çalışan 37 yaşındaki erkek personelin, gece saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştüğü değerlendiriliyor.

Meksika'nın Ensenada kentine doğru ilerleyen gemiden düşen piyanist, Pasifik Okyanusu'nun ortasında saatlerce kurtarılmayı bekledi. Yaklaşık 9 saat boyunca suda kalan adam, kıyıdan 24 ila 32 kilometre uzaklıkta hayatta kalma mücadelesi verdi.

İKİ BALIKÇI SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU

Sabah saatlerinde Catalina Adası yakınlarında balık avından dönen Sean Norton ve Grant Garrett isimli iki balıkçı, denizin ortasında bir insan olduğunu fark etti. Teknenin kaptanının uyarısıyla durmaları üzerine sudaki kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladılar.

Hemen harekete geçen balıkçılar, piyanisti kollarından tutarak tekneye çıkardı. Büyük şok yaşayan adam, kendine geldiğinde balıkçılara gemide piyanist olarak çalıştığını anlattı.

Kendisini kurtaranlara teşekkür eden piyanistin, “Teşekkür ederim. Öleceğimi sanmıştım” sözlerini söylediği aktarıldı.

EL NİÑO HAYATINI KURTARMIŞ OLABİLİR

Kurtarma işleminin ardından balıkçı teknesi acil durum çağrısı yaptı. Bölgeye gelen Newport Beach cankurtaran ekipleri, piyanisti sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayatta kalmasının beklendiği açıklandı. ABD Sahil Güvenlik ekipleri ise denize düşüşün nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Balıkçı Sean Norton, piyanistin yaklaşık 9 saat boyunca hayatta kalmasında El Niño nedeniyle okyanus suyunun normalden sıcak olmasının etkili olabileceğini söyledi. Suyun sıcaklığının yaklaşık 24 derece olduğunu belirten Norton, “Başka bir yıl olsaydı hayatta kalamazdı” dedi.

Royal Caribbean şirketi de yaptığı açıklamada çalışanlarına destek verdiklerini, personelin mahremiyeti nedeniyle olayla ilgili başka ayrıntı paylaşmayacaklarını bildirdi.

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