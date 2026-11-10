Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar

Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılında İstanbul Boğazı'nda anlamlı görüntüler ortaya çıktı. Saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı önünde bulunan gemi ve tekneler, Ulu Önder'i saygıyla andı.
Türkiye'nin dört bir yanında hayatın durduğu 10 Kasım sabahında İstanbul Boğazı da anmaya sahne oldu. Gemi ve tekneler, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı önünde anma gerçekleştirdi.
DENİZDE DUYGU DOLU ANLAR
Cumhuriyet'in kurucusunun son nefesini verdiği sarayın önünde saat 09.05'te gerçekleştirilen anma, 10 Kasım'ın dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.
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Kaynak: Haberler.com
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