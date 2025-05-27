Usta müzisyen İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan İlhan Şeşen akciğer kanseri nedeniyle 76 yaşında dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. "Amca" lakabıyla tanınan Şeşen'in vefatı müzik camiasını yasa boğdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Usta müzisyen bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Şeşen için Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleniyor.

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ardından saat 13.10'da Üsküdar Karacaahmet'teki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğmuş Türk şarkıcı, besteci ve oyuncudur. Müzik hayatına 1960'ların sonunda başlamış, 1983 yılında çıkardığı "Aşk Haklı" adlı albümüyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Kurucularından olduğu Grup Gündoğarken ile de önemli başarılara imza atmıştır. Şarkılarında aşk, yaşam ve insan ilişkilerine dair derinlikli temaları işler. Aynı zamanda birçok dizi ve filmde rol alarak oyunculuk kariyerinde de kendine yer edinmiştir. Sanatçı, Türk müziğinin sevilen ve üretken isimlerinden biri olarak tanınan Şeşen 26 Mayıs 2025'te akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.