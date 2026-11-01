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Malatya'da iddiaya göre emzirilirken fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti

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Malatya'da iddiaya göre emzirilirken fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Malatya'da iddiaya göre emzirilirken fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük bebek, iddiaya göre aniden fenalaştı; sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebek, Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'da annesinin emzirdiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı. Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Minik bebek, Ali Baba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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