Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, uzmanlar tarafından hazırlanan 44 maddelik Anayasa Beyannamesi taslağını imzaladı.

"SURİYE İÇİN YENİ BİR TARİH OLMASINI UMUYORUZ"

Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende, açıklamalarda bulunan Şara, "Bu durumun Suriye halkı için inşa ve kalkınma yolunda iyi bir başlangıç olmasını umuyoruz. Cehaletin yerine bilgiyi, acının yerine merhameti koyduğumuz, Suriye için yeni bir tarih olmasını umuyoruz" dedi.

"MÜLKİYET HAKKINI, KADINLARIN EĞİTİM HAKKINI, ÇALIŞMA HAYATINA KATILIM HAKKINI VE KADINLARA SİYASİ HAKLARI GARANTİ ALTINA ALIYOR"

Anayasa Beyannamesi'ni hazırlamakla görevli Uzmanlar Komitesi ise düzenlediği basın toplantısında, komitenin kurulduğu günden bu yana gerekli çalışmaları tamamlamaya kararlı olduğunu, Anayasa Beyannamesi'nin Ulusal Diyalog Konferansı sonuçlarına dayandığını ve fikir, ifade, bilgi, yayın ve basın özgürlüğünü şart koştuğunu açıkladı.Ayrıca devletin toprak ve halk birliğine ve kültürel özelliklere saygıya olan bağlılığının vurgulandığını bildirdi. "Toplum güvenliği ile özgürlük arasında bir denge oluşturmak için haklar ve özgürlükler konusunda özel bir bölüm eklemeyi arzu ettik" açıklamasında bulunan komite, Anayasa Beyannamesi'nin mülkiyet hakkını, kadınların eğitim hakkını, çalışma hayatına katılım hakkını ve kadınlara siyasi hakları garanti altına aldığını ifade etti.

MECLİS, CUMHURBAŞKANINI GÖREVDEN ALABİLECEK

Komiteye göre, beyannamede hakimlerin önemi, kararları ve bağımsızlıkları vurgulanırken, cumhurbaşkanını görevden alma, azletme veya yetkilerini azaltma konusu Halk Meclisi'ne bırakıldı. Halk Meclisi ayrıca tüm yasama sürecini denetlerken, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır. Geçiş süresi 5 yıl olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı'na olağanüstü hal ilan etme hakkı verildi.

İŞTE ÖNE ÇIKAN MADDELER

Geçici anayasa bildirgesinde öne çıkanlar maddeler şöyle sıralandı:

Madde 1: Suriye Arap Cumhuriyeti, tam bağımsız ve egemen bir devlettir. Coğrafi ve siyasi birliği bölünemez ve herhangi bir parçasından vazgeçilemez.

Madde 2: Cumhurbaşkanının dini İslam'dır ve İslam hukuku, yasaların temel kaynağıdır. İnanç özgürlüğü güvence altındadır. Devlet, tüm semavi dinlere saygı gösterir ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alır. Ancak bu özgürlük, kamu düzenini ihlal etmemelidir.

Madde 6: Bütün vatandaşlar, kanun önünde eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Irk, din, cinsiyet veya soy farkı gözetilerek ayrımcılık yapılamaz.

Madde 7: Dini cemaatlerin kişisel statüleri, inançlarına ve şeriatlarına uygun olarak korunur ve uygulanır. Mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenir.

Madde 8: Devlet, ulusal ekonomiyi sosyal adalet, serbest rekabet ve tekelin önlenmesi esasına göre düzenler. Üretim sektörlerini destekler, yatırımı teşvik eder ve yatırımcıları koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirir.

Madde 13: Devlet, ifade, düşünce, basın, yayın ve medya özgürlüğünü güvence altına alır. Bu haklar, kamu düzenini korumak ve başkalarının haklarına saygı göstermek amacıyla yasayla düzenlenir.

Madde 14: Devlet, siyasi katılım hakkını ve ulusal temellere dayalı parti kurma özgürlüğünü tanır. Parti yasasını hazırlamak için bir komisyon oluşturulacak ve bu yasa yürürlüğe girene kadar parti faaliyetleri askıya alınacaktır.

Madde 15: Devlet, insan haklarını ve temel özgürlükleri uluslararası sözleşmelere ve insani normlara uygun şekilde korumayı taahhüt eder.

Madde 16: Devlet, aileyi toplumun temeli olarak korur ve annelik ile çocukluğu desteklemeyi taahhüt eder.

Madde 17: Devlet, kadının toplumsal konumunu ve aktif rolünü korumayı ve her türlü şiddet ile ayrımcılığa karşı korunmasını taahhüt eder.

Madde 18: Devlet, çocukları istismar ve kötü muameleden korumayı, onların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına almayı taahhüt eder.

Madde 20: Halk Meclisi, Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve kalıcı bir anayasa kabul edilene ve yeni parlamento seçimleri yapılana kadar yasama görevini yerine getirir.

Madde 27: Cumhurbaşkanı, devletin başı, silahlı kuvvetlerin başkomutanı ve ülkenin yönetiminden sorumlu en yüksek yetkilidir.

Madde 35: Yargı bağımsızdır. Hakimler sadece kanuna ve vicdanlarına bağlıdır.

Madde 36: Hiçbir suç veya ceza, yasal bir düzenleme olmadan uygulanamaz. Suçlu olduğu kanıtlanana kadar herkes masum kabul edilir. Olağanüstü mahkemeler kurulamaz.

Kaynak: AA / İHA