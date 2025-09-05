Sivas'ta Kardeşlerin Cinayetinde Yargılama Başladı, Anne İdam Talep Etti

Sivas'ta elleri bağlanıp boğazları kesilerek öldürülen Umutcan ve milli sporcu Melisa Şimşek kardeşlerin cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez'in yargılanmasına başlanıldı, anne Aşyegül Şimşek katil için idam istedi.

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülün ilk duruşmada Şimşek ailesinin avukatı, aile mensupları ve tanıklar hazır bulundu. Ölen gençlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşmaya üzerinde çocuklarının resmi bulunun tişörtle katıldı. Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ancak Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edilen cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez duruşmaya katılmadı. Sönmez'in Mesila Şimşek'e yönelik, 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada sanık avukatı sessiz kaldı. Acılı anne Aşyegül Şimşek, çocuklarının katili için idam istedi. Şimşek ayrıca konuyla ilgili olarak yıllardır kendisinden haber alınamayan kocası ve çocuklarının babası Uğur Şimşek'in kardeşlerinin de dinlenmesini istedi. Şimşek katili hiçbir şekilde tanımadıklarını da ifade etti. Mağdur tarafın avukatı, cinayet zanlısı ile ölen bocukların babası Uğur Şimşek arasında, 500 bin liralık bir çek itilafı yüzünden geçmişte Ankara Batı Adliyesi'nde görülen dava dosyasının mahkemece incelenmesini talep etti. Duruşma Uğur Şimşek'in kardeşlerinin dinlenmesi ve istenilen dosyanın incelenmesi için 1 Ekim tarihine ertelendi.

Bağrışmaları duyup korkudan kapıya çıkmamışlar

Mahkemede tanık olarak dinlenen komşulardan biri, 21.35 sularında bağrışma seslerini duyduklarını, kızın 'yapma, yapma' diyerek bağırıp kapıyı yumrukladığını ancak korktukları için kapıya çıkamadıklarını belirtti.

Çocuklarının katili için idam isteri

Duruşma çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan anne Şimşek, çocuklarının katili için idam talep ederek, "Adalet yerini bulsun diye istedik. Sanık zaten duruşmaya gelmedi. Kaçıyor mu tam ne olduğunu anlamadım. Adalet gereken cezayı veremiyorsa, adamı bize versinler. Biz gereken cezayı yerine getiririz. Ama biz adalete güveniyoruz. Duruşma da adalet istedim. Bu işin arkasında kim varsa onları da bulsunlar. Ben bu adamın bu işi tek başına yaptığını düşünmüyorum. Bu adam için duruşmada idam istedim. Bize bu adamı versinler ve ibreti alem için meydanda sallandıralım. Her gün bir çocuk ölüyor. Bunların yaşaması ve nefes alması bir hatadır." Dedi.

Olay, 6 Mayıs 2025 tarihinde gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) 24 saat geçmeden Ankara'da yakalanmıştı. - SİVAS