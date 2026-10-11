Liverpool-Manchester City maçında 3 gol! Rakibini darmadağın ettiler

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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Manchester City, 3-0 kazandı.

LIVERPOOL 10 KİŞİ KALDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Liverpool forması giyen Ryan Gravenberch, 62. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

CITY'DEN PEŞ PEŞE GOLLER

Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Manchester City, 65. dakikada Erling Haaland, 68. dakikada Jeremy Doku ve 78. dakikada Rayan Cherki'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı.

LİGDE 6'DA 6

Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 6'da 6 yaparak 18 puana ulaştı. Liverpool ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Liverpool, Brentford deplasmanına gidecek.