Haberler

Hürmüz Boğazı'nda dünden beri üç tanker mayına çarptı, Devrim Muhafızları uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve makine dairesinde patlama olduğunu duyurdu. Dünden bu yana üç petrol tankerinin mayına çarptığı, seyir sistemini kapatan gemilerin 'düşman gemi' sayılacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası geminin makine dairesinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin seyir sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, tankerin bu sırada deniz mayınına çarptığı ve makine dairesinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Dünden bu yana üç petrol tankerinin deniz mayınına çarptığına işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatan gemilerin "düşman gemi" olarak nitelendirileceği uyarısı yer aldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Kavşakta feci kaza! İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Feci kazada araçlar bu hale geldi! 5 yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultangazi'de feci kaza! Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi

Bu fotoğrafın ardında korkunç bir dram var
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var
İstanbul Boğazı'nda tanker alarmı! Gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı'nda alarm! Gemi trafiği askıya alındı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar’dan 4 şart

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için 4 şart
Türkiye'den Katz'ın Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine sert tepki: Çelik ve Duran'dan peş peşe açıklamalar

İsrailli bakanın skandal Erdoğan sözlerine tokat gibi cevaplar

Liverpool-Manchester City maçında 3 gol! Rakibini darmadağın ettiler

Liverpool-Manchester City maçında 3 gol! Rakibini darmadağın ettiler
Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ilde yaygınlaştırılacak