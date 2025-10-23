Haberler

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp Haber Videosunu İzle
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağış seli de beraberinde getirdi. 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu otomobiliyle birlikte sel sularına kapıldı. Aracı boş halde bulunan Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

  • İzmir'in Foça ilçesinde sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu kayıp durumda.
  • Foça'da yoğun yağış sonucu Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri su bastı.
  • Sel nedeniyle çok sayıda araç su altında kaldı ve 5 kişi kurtarıldı.
  • Foça'ya metrekareye 120 kilogram yağış düştü.
  • AFAD, 587 personel ve 265 araçla müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
  • Kayıp kişi için Manisa ve Muğla AFAD müdürlüklerinden su altı arama ekibi görevlendirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde aracıyla birlikte sel sularına kapılan vatandaşın kimliği belirlendi. Ekipler, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağışın sele dönüşmesi sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ SU ALTINDA KALDI

Sel nedeniyle çok sayıda araç su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahallelerde hasar tespit çalışmaları AFAD ekipleri koordinesinde devam ediyor.

KAYIP KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen, aracı bulunan ancak kendisine ulaşılamayan kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞMUR

İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

"BEN BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM"

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız (66), "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi. Evini su basan vatandaşlardan Gönül Sekitaş (60) ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir ilimizin Foça ilçesinde yağan kuvvetli yağmur nedeniyle sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır. Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile birlikte bölgeye hareket etmiştir.

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

İzmir ilimizin Foça İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir. Müdahale çalışmalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam; 587 personel 265 araç görev almaktadır.

Sel olayı sonucunda bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi alınmış olup, kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmalarına destek vermek üzere, Manisa ve Muğla il AFAD müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan su altı arama ekibi görevlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

Ailesiyle birlikte ölümden dönmüştü! İşte korkunç kazanın görüntüleri
Canlı anlatım! Kadıköy'de goller üst üste kaçıyor

Neler oluyor neler! Golün gelmesi an meselesi
Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı

Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Tepki yağdı! Kız yurdunun önüne gidip yaptıklarına bakın

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki

UEFA'nın Osimhen kararı Galatasaraylıları çıldırttı
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak gelişme! Okkalı bir zam geliyor
Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

Pezeşkiyan, önce Türkiye'yi örnek verdi sonra isyan etti
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnes:

Alt yapı yok belediyecilik yok hizmet yok kendi düşen ağlamaz müstahak bunlara . Foça da seçim röportajı yapiyorlar tuvalet terliği de olsa oyum chp diyorlardı. Şimdi o tuvalet terliği kurtarsın sizi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıImud Imud:

Sg ya

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Trump, Binance kurucusu Changpeng Zhao'yu affetti

Trump, ünlü kripto para borsasının kurucusunu affetti!
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka'da Hakan Safi sürprizi

Efsane kulübün imdadına yetişecek
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.