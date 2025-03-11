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Saldırıya uğrayan kocasını silahla korumaya çalıştı

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Mardin'de Devran Pulat, aracının yanında bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Bu sırada araçta bulunan eşi, dışarı çıkıp elindeki tabancayı şüphelilere doğrultarak Pulat'ı korumaya çalıştı. Yaklaşan araçtan açılan ateşte 6 kurşun isabet eden Devran Pulat yaralanırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Pulat ve Seyfettinoğlu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet oluştu.

Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı

4 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Devran Pulat, 4 Kasım 2024'te, eşi ve 7 yaşındaki kızının bulunduğu aracına doğru ilerlerken 1 kişinin tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. Yere düşen Pulat'a bu kez farklı noktalardan gelen 3 kişi sopalarla vurmaya başladı.

Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı

SALDIRIYA UĞRAYAN KOCASINI TABANCAYLA KORUMAYA ÇALIŞTI

Olayı gören araçtaki eşi, Devran Pulat'ı kurtarmak için dışarı çıkarak elindeki tabancayla şüphelilere ateş etmeye çalıştı. Bu sırada 7 yaşındaki kızları araçtan inip kadının yanına geldi. Çevreden bir kişi kadının elindeki silahı alarak, havaya ateş etmeye başladı.

Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı

BU KEZ OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Şüpheliler dağılırken, bu kez Pulat'ın yanına yaklaşan bir otomobilden ateş edilmeye başlandı. Devran Pulat, yerdeki tabancayı alıp, park halindeki 2 aracın arasına girerek kendisini korumaya çalıştı.

Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı

6 KURŞUN İSABET ETTİ

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplamda 28 el edilen ateşte 6 kurşunun isabet ettiği Pulat, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Pulat tedavisinin ardından taburcu edilirken, vücudunda 2 merminin kaldığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı

YAŞANANLAR KAMERADA

Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı

Saldırıya uğrayan kocasını silahla korumaya çalıştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Oyle Bir Cografya ki, Adeta Kendi Pisliklerinde Bogulan Halki Var..

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