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Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu

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Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu Haber Videosunu İzle
Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu
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Şu anda takım çalıştırmayan efsane antrenör Şenol Güneş, memleketi Trabzon’da sonbaharın tadını çıkarıyor. Uzungöl’de ördekleri besleyen deneyimli teknik adam, “Bak ördekler ekmek kazanabilmek için nasıl da emek veriyorlar...” sözleriyle o anları yorumladı.

  • Herhangi bir takımı çalıştırmayan Şenol Güneş, memleketi Trabzon'daki gezisini Uzungöl'de sürdürdü.
  • Güneş, Uzungöl'de göl kenarında ördekleri besledi.
  • Güneş, ördekleri beslerken "Bak ördekler ekmek kazanabilmek için nasıl da emek veriyorlar..." dedi.

Türk futbolunun efsane antrenörlerinden Şenol Güneş, memleketi Trabzon’da vakit geçiriyor. Herhangi bir takımın başında bulunmayan Güneş, gezisine Uzungöl’de devam etti. Sonbahar manzarası eşliğinde göl kenarında zaman geçiren deneyimli teknik adam, buradaki ördekleri besledi.

UZUNGÖL’DE SONBAHAR KEYFİ

Futbol sahalarındaki başarıları ve kendine has açıklamalarıyla tanınan Şenol Güneş, bu kez Uzungöl’deki anlarıyla kamera karşısındaydı. Memleketindeki gezisi sırasında doğayla iç içe vakit geçiren efsane antrenör, göldeki ördeklerle ilgilendi.

"EKMEK KAZANABİLMEK İÇİN NASIL DA EMEK VERİYORLAR"

Ördekleri beslediği sırada onları izleyen Güneş, gördüğü manzarayı ekmek ve emek üzerinden yorumladı. Deneyimli teknik adam, “Bak ördekler ekmek kazanabilmek için nasıl da emek veriyorlar...” ifadelerini kullandı. Güneş’in bu sözleri, ördekleri beslediği anlara eşlik etti.

FUTBOLDAN UZAKTA, MEMLEKETİNDE

Şu anda takım çalıştırmayan Şenol Güneş, Trabzon’da geçirdiği günlerde Uzungöl’e de zaman ayırdı. Efsane antrenörün sonbahar gezisinde ördekleri beslerken söylediği sözler, alışılmış futbol değerlendirmelerinden farklı bir ana sahne oldu.

Kaynak: Haberler.com
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