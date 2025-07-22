Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu boşaltıldı

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu boşaltıldı
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Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu boşaltıldı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını 40 saattir sürüyor. Geniş bir alana yayılan orman yangını nedeniyle iki ilde toplam 6 köy boşaltıldı. Alevler geceyi aydınlatırken D-650 Karayolu ulaşıma kapatıldı, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonu tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz günü akşam saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Enerjisi azalan yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı. "Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

4 KÖY BOŞALTILDI

Öte yandan yangın rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçradı. Bilecik'te tedbir amaçlı 4 köy boşaltıldı. D-650 Karayolu Osmaneli bölgesi trafiğe kapatıldı. Ulaşım eski yoldan sağlanıyor. Yangın söndürme çalışmaları karadan yoğun bir şekilde sürüyor.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU, YOL ÜZERİNDEKİ KÖFTECİ İŞLETMESİ İLE AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDI

Devam eden orman yangını nedeniyle, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor. Öte yandan, yangın nedeniyle yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ile akaryakıt istasyonu da tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

VALİ SÖZER: YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınının yayılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan 4 köyü ziyaret etti. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Sözer, orman yangınının enerjisini düşürdüklerini söyledi. Ekiplerin sabaha kadar çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Vali Sözer, "Çok ciddi bir ekibimiz var. Ekibimiz sabaha kadar çalışacak. Gördüğünüz gibi burası Kazancı köyümüz, iç kesimlerinde yangın ihtimaline karşı burada önleme çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Borcak köyünde de tedbirlerimizi aldık. Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner, dindiği zaman bu ekiplerle beraber çok kısa sürede enerjisini düşürüp, söndürme çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an ilk etabıyla enerjisini düşürdük ama kontrol altında diyemeyiz. Yalnız tedbirlerimiz var, çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık ama herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da yok. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

"TRAKTÖRÜNÜ ALAN, SU TANKERİ ALAN KOŞTU GELDİ"

Sözer, boşaltılan köyler de dahil tüm vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirterek, "Traktörünü alan, su tankeri alan koştu geldi. 'Sayın Valim ne yapabiliriz?' diye sahada yer aldılar. Bunlar da bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu iş birliği, bu dayanışma söndürme çalışmalarımıza cesaret verdi. Ben bir kez daha Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

ALEVLER HORTUM OLUŞTURDU

Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı oldu. Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir 'yangın hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri ile paylaştı.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

95 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Bilecik'e sıçrayan yangında Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çiftliğin ahır kısmı da yandı. Yangın nedeniyle ahırdaki 95 küçükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı. Arazöz ve araçlarla müdahale eden orman işletme ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle yangının kontrol altına alınması için ekiplere yardım ediyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Ortadoğu’da iklimlendirme yapılarak bu toprakların nem ve yağış dengesi suni olarak bozuluyor. ülke yanıyor, yönetim saçını tarıyor!

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıTipster:

sensin o saçını tarayan ,,, zübük

yanıt25
yanıt98
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kırk sene önce askerken muğla milasta devamlı orman yangını çıkar bizi yangın söndürme çalışmalarına götürürlerdi çalışmaları çabaları küçümsemek için söylemiyorum ormanda ağaç miktarı yoğunsa birde hava sıcak rüzgarlıysa en gelişmiş süper ülkelerde bile olsa alevler yakacağı yer bitmeden kesinlikle durmaz ancak yangının belli noktalarda başka yerlere sıçramaması için önü kesilir o kadar zamanda bu ülkenin makam değil yangın uçakları filoları kurulmalıydı

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

sigara yasaklanmaldir hep sigara yüzünden adamlar içiyorlar sigarayı sondurmeden atıyorlar o da orman yangınlarına neden oluyor sigara içimi arttı yangınlar da arttı bir ülkede huzur isteniyorsa başkasına zarar veren hersey yasaklanmalidir alkol de sigara da hem.icene hem de başkasına zarar veriyor alkol sarhoş edip trafik kazalarına sigara da dumanı ile hem yanındakileri zehirliyor hem de orman yangınlarına neden oluyor

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

Alkol yasaklanamaz çünkü.. belirli bir çizgi yok.. alkol ve alkol olmayan şeyler arasında. Hatda BOZA bile biraz bekletilirse.. kendinden.. ALKOL a dönüşüyor.

yanıt2
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Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Alkol daha çok adli olaya ve doğal felakete sebep oluyor önce alkol yasaklansın

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıMüdessir Östüzün:

Yangını piknikçiler çıkarıyor orman piknikçiler için yasaklanmalidir

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Piknikci fln deyip hedef sasirtma, dotunden uydurma. Bunlar kasitli cikariliyor. Piknikcilere kapandikca hainlere ortam doguyor. Kimse yokken girip atese verip kaciyor malumlarin tetikcileri

yanıt9
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Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Trafik kazası oluyor diye bütün taşıtlarıda yasaklayalım edirneden hakkariye yürüyerek git, yollar sürücülere yasaklansın

yanıt7
yanıt3
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