Haberler

PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri Haber Videosunu İzle
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terörsüz Türkiye sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. O anlara ilişkin görüntüler de servis edildi.

  • PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinin Baze alanında bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen boşalttı.
  • Örgüt mensuplarının barınma alanlarını terk ettiği görüntülerde, barınaklardaki malzemelerin yüksek bir tepeden aşağı yuvarlanıp belirli bir alanda toplanarak ateşe verildiği görüldü.

Türkiye'nin bölgesel istikrarı sağlama ve Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda kritik bir gelişme yaşandı. PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yer alan 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi.

SÜREÇ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR 

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen süreç kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik kaynakları, yürütülen çalışmaların Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve bölgesel barış ile kardeşlik bağlarını pekiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

METİNA'DAKİ 4 STRATEJİK ALAN BOŞALTILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çatışma riski barındıran bölgelerdeki barınma alanlarının tasfiyesine yönelik sürdürülen temas ve çalışmalar kapsamında somut bir adım atıldı. PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen boşalttığı kaydedildi. Güvenlik birimleri, bu gelişmenin sürecin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

MALZEMELERİ ATEŞE VERDİLER 

Söz konusu gelişmenin ardından örgüt mensuplarının barınma alanlarını terk ettiği anlara ilişkin ilk görüntüler de kamuoyuna yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, teröristlerin barınaklarda bulunan malzemeleri yüksek bir tepeden aşağı doğru yuvarladıkları ve belirli bir alanda toplayarak ateşe verdikten sonra bölgeden ayrıldıkları görüldü.

İlgili Haberler
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttıPKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Haberler.com
2000

Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıilker Akil:

Yersen. BOP tıkır tıkır işliyor. Hedef büyük İsrail. Adım adım geliyorlar.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

YABANİ HAYVAN BARINAKLARI BOŞALIYOR...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Şimdi bunlar iatanbul nişantaşına kadar gelirler. Evcilleşeler bari.

yanıt9
yanıt2
Haber Yorumlarızafer koc:

Bunları yazdığını erdoğan görmesin erdoğan ile bahçelinin kardeşlerine nasıl hayvan dersin.

yanıt11
yanıt9
Haber YorumlarıBeşir:

Zafer, bu derin (!) siyasi analizini yaparken hiç yoruluyor musun yoksa cehalet konforu her şeyi hallediyor mu?

yanıt1
yanıt6
Haber Yorumlarızafer koc:

Beşir sen bunu siyasi analiz olarak mi aldın. Senin aklını seveyim. Böyle habere böyle yorum yapılır. Göz boyamaktan başka birşey değil. Sen PKK nin silah bıraktığına inanıyormusun? Yazık

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMcA !:

ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz noooldu yaalancılar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

akkabı numarasını bilmem ama senin bu her şeyi biliyormuş gibi yapıp bomboş konuşma numaran master seviyesine ulaşmış:)

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıBeşir:

Her habere böyle papağan gibi aynı ezberleri tekrarlayarak zıplamak da ayrı bir istikrar, tebrik ederim

yanıt3
yanıt0

Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Onun da sonu kötü oldu!
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi
41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde

41 yıldır yasaktı! Tribünlerde tarihi değişiklik kapıda
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var

İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi