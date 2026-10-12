Haberler

PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı Haber Videosunu İzle
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Kaynaklar, bu gelişmenin sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

  • PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesi Baze alanında bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşalttı.
  • Güvenlik kaynakları, söz konusu barınma alanlarının boşaltılmasını 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sahada kararlılıkla sürdürüldüğünün göstergesi olarak değerlendirdi.
  • PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılmasının ardından, yasadan yararlanarak ülkeye dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanması ve eğitim, ekonomi gibi alanlarda yürütülecek programlarla topluma entegrasyonlarının sağlanması hedefleniyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde yürütülen kararlı mücadele sahada sonuç vermeye devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesindeki 4 ana barınma alanını tamamen boşalttı.

STRATEJİK 4 MAĞARA TERK EDİLDİ

Sınır ötesindeki operasyonel baskı ve yürütülen süreç neticesinde örgütün, Metina alanı Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli kritik mağaraları 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla terk ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: KARARLILIĞIN GÖSTERGESİ

Gelişmeyi doğrulayan üst düzey güvenlik kaynakları, örgütün kilit noktaları boşaltmasının "Terörsüz Türkiye" sürecinin sahada ne kadar kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğünün somut bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Kürt-Türk kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin bir parçası olarak, ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltılmıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında, yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır" denildi.

Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla, PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği belirtilerek, "Söz konusu gelişmeler ile ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Mili dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleriPKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 237 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıEmin Baba:

Adamlar mecbur kaldılar Selçuk bayraktar olmasaydı kesinlikle boşaltmazlardi ininden çıkamıyorlar ki

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yakut:

Zırrttttt

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Millwtin dostu millete yalan soylemez pkk bitti diye pkk ile otururp anlasma yapanlar Turk milletinin dostu degildir pkk u rrinden kendisine siyasi okbal temin etmek isteyen devler yonstmenj ne oldugunubekaninne oldugunu idrak edmeeyen akil fikaralari plmaktan oteye gecemezler twror orgutu otururp anlasarak bitirilmezya tam teslimolur yada tam yok edersin bukadar baist snaa kail dayatan ablasma sayatan kendini imha eder mi anlasmaya uymadiginda swni kim uyarakcak pkk bitiyorsa ortada orgut akli yoksa insnalarla salga gecmeyin pkk yi twror oegutu olmaktan kurtarmak icin cabaliyorsuniz kadsiligi da bir sure silah sesi cikarmamalari bu algiyi ccuklar bile yutmaz

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıBeşir:

Benim Kkk yazdığın o uzun manifestoyu okuyabilmek için önce bir şifre çözücü, arkasından da ortaokul düzeyinde bir Türkçe sözlük aradık ama bulamadık. Klavyeyle bu kadar kavga etmeyi ne zaman bırakacaksın? Harf katliamı yaparak yaptığın bu 'derin' analizler, ancak klavye tuşlarıyla imtihanı olan birinin zihninden çıkabilirdi

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

silah bırakmadan haber verin yalancılar

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıoguzdervis35:

madem biliniyordu da neden zamanında işlem yapılmadı? diye sorarlar adama..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Tayyip Erdoğan öncesi karakollardan asker rehin alınıyordu unutmadık o günleri

yanıt13
yanıt8
Haber Yorumlarıakil çelik:

Zamanında PKK ile mücadele edilirken teskerelere hayır denilip seçimlerde her evden Bir oy chp ye bir hdp verin diyenlere sormak lazim

yanıt11
yanıt8
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

akil çelik: ne değişti, şimdide bir oy akp ye bir oy dem e diyecekler:)) MGk: meydanı boş buldun sallıyorsun 2008 Aktütün karakolu baskını 17 şehit, 2010 Gediktepe baskını 11 şehit, Silvan kırsalında pusu 13 şehit, 2011 Çukurca saldırısı 14 şehit 2010 İskenderun deniz üssüne saldırı 6 asker şehit, dahası vasr da editörümüz bunu yayınlayacak mı bakalım

yanıt5
yanıt2

Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler

İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

4 haftadır aynı! Acun'u kara kara düşündüren tablo
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

Büyük aşk bitti!

Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü

Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü