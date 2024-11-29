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Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

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Sınırın sıfır noktasında tehlikeli tırmanış devam ediyor. Rusya ordusu, Suriye'deki rejim karşıtı muhalif grupların ele geçirdiği Halep'e operasyon başlattı.

Suriye'de, adım adım ilerleyen rejim karşıtı muhalif güçler ile Esed Rejim askerleri arasında çatışmalar devam ederken Rusya'nın hamlesi bölgedeki kaosu tırmandıracak. Rusya ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

PÜSKÜRTME OPERASYONU

Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te Beşar Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar 3 gündür devam ediyor. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve "püskürtme operasyonu" çerçevesinde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

ROKETLİ SALDIRILAR BAŞLADI

Haberlerde, Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi sözcüsünün "Rus hava kuvvetleri, silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, kontrol noktalarına, depolarına ve topçu mevzilerine roketli saldırılar düzenliyor" açıklaması yaptığı aktarıldı. Öte yandan HTŞ, rejim güçlerinin 2016 yılında kenti geri almasından bu yana ilk kez ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e girdi.

ÖNCEKİ SALDIRIDA 12 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ve Etarib ilçelerine dün düzenlediği saldırıda 12 sivil öldü, en az 30 sivil yaralanmıştı. Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, Daret İzze ve Etarib'deki sivil yerleşimlere hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Daret İzze'de 4, Etarib'de ise 8 sivil saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Saldırılarda 7'si çocuk en az 30 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MUHALİFLER HALEP KENT MERKEZİ'NDE

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi. Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi. Öte yandan, Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusuna mensup 8 kişi öldü.

NE OLMUŞTU?

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı. Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.

Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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