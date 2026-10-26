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Fon soruşturmasında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

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Fon soruşturmasında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan Özer, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Özer'in tutuklanmasına karar verdi.

ESKİ GENEL MÜDÜR DE TUTUKLANMIŞTI

Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik’in Genel Müdürlüğü görevinden 15 Ekim itibarıyla istifa eden Taha Çakmak, daha önce gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturmada daha sonra yeniden gözaltına alınan Çakmak, Altınbaş Holding yöneticisi İnan Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

“1 MİLYON DOLAR NAKİT ALDI” İDDİASI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilerde Çakmak’ın, Türkiye Sigorta’nın mevduatlarından büyük miktarlarda parayı kar elde etmek amacıyla Tera bağlantılı fonlara aktardığı öne sürülmüştü. Çakmak’ın, şirketin parasını fona yatırması karşılığında Tera grubundan 1 milyon dolar nakit aldığı iddia edilmişti. Türkiye Hayat Emeklilik’in Tera fonuna 100 milyon lira aktardığı ve bu paranın fonda tutulmasından Çakmak’ın sorumlu olduğu da ileri sürülmüştü.

GÜROL SAMİ ÖZER KİMDİR?

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer 1995 yılında Robert Kolej’den mezun olduktan sonra 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden lisans eğitimini tamamladı. Özer, 2008 yılında Bilgi Üniversitesi MBA programında yüksek lisansını tamamladı.

Çalışma hayatına 1999 yılında Körfezbank A.Ş.’de MT olarak başlayan Özer, 1999-2000 yılları arasında Körfezbank Hazine bölümünde uzman, 2001-2008 yılları arasında Calyon Bank Türk A.Ş.’de Hazine Kıdemli Uzmanı, Hazine Müdür Yardımcısı ve Hazine Direktörü ünvanlarında görev aldı.

2009 – 2014 yılları arasında Denizbank A.Ş.’de Trading ve Türev Araçlar Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürdü.

2015 yılında Vakıf Emeklilik’te Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Müdürü olarak başladığı görevine 2020’den bu yana Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi & Ekonomik Araştırmalar Direktörü olarak devam etti.

Özer, 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumları128547Ab&:

Tamam ne güzel atın onuda Eko nun yanına

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