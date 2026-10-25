Gazze'de 8 yaşındaki Filistinli kız, oyun oynarken keskin nişancı kurşunuyla öldü

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Gazze Şeridi'nde üç yıl önce anne-babası ve kardeşlerinin tamamını kaybettiği İsrail saldırısından sağ kurtulan 8 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Fatıma Beyyuk, dün arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada İsrail ordusuna bağlı bir keskin nişancı tarafından vurularak ağır yaralandı ve bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam ediyor.

Gazze'de çok sayıda kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırıları, aileleri parçalıyor. Filistinli aileleri hedef alan saldırılar aile fertlerinin bazılarının ölümüne yol açarken hayatta kalanlar da kayıplarının ardından yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyor.

Filistinli 8 yaşındaki Fatıma Beyyuk, İsrail'in 2023 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda anne-babası ile altı kardeşini kaybetmiş, enkaz altından iki gün sonra sağ kurtarılmıştı.

Fatıma, bu kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta İsrail saldırısının hedefi oldu. Dün arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada İsrail ordusuna bağlı bir keskin nişancı tarafından vurularak ağır yaralanan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Morga gelen yakınları Fatıma'nın naaşını teslim aldı. Cenaze namazı hastanenin bahçesinde kılındı.

Filistinli çocuğun naaşı, yakınlarının son kez vedalaşması için cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak yaşadığı eve getirildi. Yakınlarının ve arkadaşlarının veda anları acı görüntülere sahne oldu.

Fatıma, yakınlarının gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

"Oyun oynarken doğrudan hedef alındı"

Fatıma'nın dayısı Muhammed Ebu Amra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 yıl önceki İsrail saldırısından tek kurtulan Fatıma'ydı. Saldırıda kardeşleri ve ailesinin diğer fertleri hayatını kaybetti." dedi.

"Fatıma saldırıdan iki gün sonra enkazdan çıkarıldı ve hala sağdı. Ailesinin diğer fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı." diyen Ebu Amra, Fatıma'nın daha sonra ninesiyle birlikte yaşamaya başladığını belirtti.

Ebu Amra, ailenin diğer fertlerini kaybettikten sonra yeğeninin hayatta kalmasına??????? çok sevindiklerini aktardı.

Bu olaydan 3 yıl sonra, dün yeğeninin saldırıya uğradığını ve aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Ebu Amra, şunları söyledi:

"Fatıma keskin nişancının hedef aldığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Denilenlerin hepsi yalandan ibaret, kör kurşun falan değildi. Fatıma çocuklarla oyun oynamaya çıkmıştı ve İsrail askerleri tarafından doğrudan hedef alındı."

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgede saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesten bu yana saldırılarda 1551 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 573 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 544'e, yaralı sayısı 175 bin 692'ye yükseldi.

Kaynak: AA