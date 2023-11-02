Engin ve Dilan Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

Polat çiftine yapılan operasyonun ardından araçlar sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor

Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan- Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülüyor.

EVLERİNDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü 120 bin lira ile 1 adet laptop ele geçirildi.

27 FİRMANIN TÜM MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İddiaya göre, MASAK'ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı. Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi.