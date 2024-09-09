Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran bugün köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aile üyeleri dahil 25 kişi gözaltına alınırken, gizli tanıktan tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi.

İtirafçı N.B., Narin'in cansız bedenini dere yatağına nasıl bıraktığını tüm ayrıntılarıyla anlattı. Sıvacılık yaptığı öğrenilen N.B., olay yerinde savcı gözetiminde keşif yaptı. N.B., Narin'i gömdüğü yeri de burada jandarmaya gösterdi. Ayrıca N.B.'nin fotoğrafı da ortaya çıktı.