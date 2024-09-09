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Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'i çuval içerisinde dere yatağına bıraktığını söyleyen itirafçı N.B., amca Salim Güran'ın bunun karşılığında kendisine 200 bin lira teklif ettiğini belirtti. N.B., Narin'in cesedinin bulunduğu yere keşif için götürülürken, resmi de ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran bugün köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aile üyeleri dahil 25 kişi gözaltına alınırken, gizli tanıktan tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi.

İtirafçı N.B., Narin'in cansız bedenini dere yatağına nasıl bıraktığını tüm ayrıntılarıyla anlattı. Sıvacılık yaptığı öğrenilen N.B., olay yerinde savcı gözetiminde keşif yaptı. N.B., Narin'i gömdüğü yeri de burada jandarmaya gösterdi. Ayrıca N.B.'nin fotoğrafı da ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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