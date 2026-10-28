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Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti

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Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti. Acı haberi Can Yayınları duyururken, Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın da geçtiğimiz hafta kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi. Edebiyat dünyasını üzen haberi, görev yaptığı Can Yayınları kamuoyuyla paylaştı.

Yayınevinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

BİR HAFTA ÖNCE 19 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Cem Akaş'ın vefatından kısa süre önce ailesinin büyük bir acı yaşadığı öğrenildi. Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, geçtiğimiz hafta kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Oğlunun ölümünden bir hafta sonra Cem Akaş'ın da yaşamını yitirmesi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Ömür yaratıcımız yüce Allah'ın takdirinde yapacak bir şeyimiz yok ..

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Haber YorumlarıHakan Caf:

Gençlerde görülen kalp krizi ve kalp yetmezliginin ssıl nedeni biontech aşısıdır, araştırılsın görülecektir

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Haber YorumlarıNecati Kaya:

Evlat gidince birde zamansız olduğunda artık yaşam hiçbirşey olur. Allah her ikisinede rahmet eylesin.

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Haber Yorumları128547Ab&:

Amin

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