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Mahkeme süreçlerinde büyük değişiklik: Yapay zeka hukuk alanına da el attı

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Hızla geliştirilen yapay zekanın kullanımı hayatın her alanında yaygınlaşıyor. Bu alanlardan biri de hukuk. İstanbul'da bir ev sahibinin açtığı davada Türkiye'de bir ilke imza atıldı. İlk kez kira tespit davasında yapay zekadan yararlanıldı.

Hızla geliştirilen yapay zekanın kullanımı hayatın her alanında yaygınlaşıyor. Bu alanlardan biri de hukuk. İstanbul'da bir ev sahibinin açtığı davada Türkiye'de bir ilke imza atıldı. İlk kez kira tespit davasında yapay zekadan yararlanıldı.

Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Avukat Burak Evci ve Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, İstanbul'daki mahkemede görülen kira tespit davası üzerinden yapay zekanın hukuk alanında kullanılmasını değerlendirdi.

"YAPAY ZEKA HUKUK İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAK"

Avukat Burak Evci, Türkiye'de bu alanda ilk girişim olmasına rağmen dünyada yapay zekanın en fazla kullanıldığı alanların başında hukukun geldiğini vurguladı. "Yapay zekanın ilerleyen dönemlerde çok faydalı olacağını, hakimlerin elini kuvvetlendireceğini, bu konudaki taramaları ve delillerin toplandıktan sonra karar verme süreçlerinde onlara çok yardımcı olacağını söyleyebilirim." dedi. Yapay zekanın Türkiye'de yaygın olarak kullanılmaya başlanmasından önce alınması gereken yasal tedbirlere dikkati çekerek "Türkiye'de yapay zeka kanununun ve bu kanunun nasıl uygulanacağı ile ilgili genelgelerin, yönetmeliklerin ve etik kuralların özellikle belirlenmesi gerekmektedir." diye konuştu. Dünyada yapay zekanın kullanım örneklerine de değinen Evci, ABD'de yapay zekanın otopark cezalarında kullanıldığını söyledi.

Mahkeme süreçlerinde büyük değişiklik: Yapay zeka hukuk alanına da el attı

"HUKUK İÇİN ÖZEL YAPAY ZEKA ARAÇLARI GEREKLİ"

Abdurrahman Yazıcı'nın yapay zekanın yararlanma amacıyla diğer dillerden de veriler çekmesinin söz konusu olup olamayacağı sorusunu cevaplayan Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Mevcut yapay zeka araçlarında bütün dillerden derlenen bilgiler mevcut. Her ülkenin kendine özgü bir hukuk mekanizması var ve bu da sürekli değişiyor." dedi. Kanun değişiklikleri durumunda, o kanuna dayanarak verilmiş kararların geçersiz olacağına işaret ederek "Bu yüzden mahkemelerde genel yapay zekalar yerine bu konuda özelleştirilmiş yapay zeka programlarının kullanılması zorunlu" dedi.

Mahkeme süreçlerinde büyük değişiklik: Yapay zeka hukuk alanına da el attı

YABANCI MAHKEMELERDEKİ KARARLAR TÜRK HUKUKU'NA ENTEGRE EDİLEBİLİR Mİ?

Yapay zekanın Çin'deki bir mahkemede verdiği bir kararın Türk hukuk sistemine nasıl entegre edileceğini değerlendiren Avukat Burak Evci, "Türk hukuk sistemi bakımından böyle bir şey mümkün değil fakat bizim kanunlarımız farklı ülkelerden alındığı için kanunların geliştirilmesi, verilecek mahkeme kararlarının geliştirilmesi bakımından yabancı ülkelerdeki mahkemelerce verilmiş kararlar, yeni ortaya çıkan bir gelişme olduğu zaman faydası olabilir. Hukuk yaşayan bir organizmadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş olan kararların Türkçe'ye çevrilmesi ve yine yapılacak olan yargılamada hukukçular tarafından dikkate alınması bakımından da yerinde olacaktır" şeklinde konuştu.

Mahkeme süreçlerinde büyük değişiklik: Yapay zeka hukuk alanına da el attı

YAPAY ZEKA ADİL OLABİLİR Mİ?

Yapay zekanın mahkemelerde kullanılması meselesi hiç şüphesiz adalet kavramı açısından da incelenmesi gerekiyor. Abdurrahman Yazıcı'nın "yapay zeka adil olabilir mi?" şeklindeki soruna cevap veren Ekrem Teymur, "Yapay zekanın kararlarının ortalama bir insanın vereceği karardan daha adil olacağını düşünüyorum." dedi. Yapay zekanın bir psikolojisinin ve geçmişinin olmadığına dikkat çeken Teymur, hakimlerin istem dışı bazı yanlış karar verme ihtimallerine karşılık yapay zekanın böyle bir sorununun olmadığını belirtti. "Yapay zeka yorulmaz" diyen Teymur, yapay zekanın ilk aşamada doğrudan karar mercii olamayacağını ama hakimlerin yardımcısı olabileceğini, onların işlerini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Mahkeme süreçlerinde büyük değişiklik: Yapay zeka hukuk alanına da el attı
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa

Yapay Zeka İstanbul Politika Türkiye Mahkeme 3-sayfa Toplum Hukuk

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