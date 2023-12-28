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Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 57 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, korkunç kaza sonrası bölgeden ilk görüntüler de geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 otobüs ve bir tırın da aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybederken 57 kişi yaralandı.

SAKARYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım dururken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 57 kişinin hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

KAZA SONRASI KAN DONDURAN KARELER

Öte yandan korkunç kaza sonrası bölgeden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda birbirine çarpan araçların hurdaya döndüğü görülüyor.

İşte o kareler;

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kuzey Marmara otoyolunda 11 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sakarya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

İrfan soylu:

Milletimizin başı sağolsun Ölenlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim. Allahım vatanımızı ve milletimizi koru yarabbi.

Yanıtla011
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