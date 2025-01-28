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Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

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Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç çocuk son anda kurtarıldı. Çocuklar kurtarıldıktan sonra ambulansta hastaneye gideceğini öğrenince gözleri dolup "Annemin parası yok" ama dedi. İtfaiye eri ise, "Orada para almayacaklar' yanıtını verdi.

Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç çocuk son anda kurtarıldı. Çocukları dumandan etkilendikleri odadan çıkarıp kucağında taşıyan itfaiyeciler kurtarırken, çocukların kurtarıldıktan sonra ambulansta hastaneye gideceğini öğrenince gözleri dolup "Annemin parası yok" ama dedi. Bunu duyan itfaiye eri 'Orada para almayacaklar' deyince rahatladı.

GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Olay, dün 14.40 sularında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan üç küçük çocuk, duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışarak çocukları kurtarmak için cesaret örneği gösterdi.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

"BENİ BİR YERE GÖTÜRMEYİN"

Mahalle sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi. Yangının ardından ambulansa bindirilen çocuklar, itfaiye eri ve sağlık ekiplerine duydukları korkuyu içtenlikle ifade etti. Çocuklardan biri, "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek korkusunu dile getirdi. Bunun üzerine itfaiye eri, "Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. "Annem kızar diye korkuyor" şeklinde yanıt veren sağlık görevlisini duyan itfaiye eri, "Annen de gelecek, bekle" diyerek çocuğa güven verdi.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

"ANNEMİN PARASI YOK"

8 yaşındaki erkek çocuğun "Annemin parası yok" diyerek ağlaması üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti. İtfaiye eri, 6 yaşındaki kardeşini işaret ederek, "Ağlama ama bak kardeşin ağlıyor mu, korkma, orada bir şey yapmayacaklar sana, bakacaklar geri gönderecekler" şeklinde teskin etmeye devam etti. Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" sözleriyle çocukları sakinleştirdi.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmalarına devam ettiği anlarda vatandaşlar çocukların yalnızlığına tepki gösterdi.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

Olayın ardından konuşan mahalle sakinleri, çocukların sürekli evde yalnız bırakıldığını iddia etti. Bir mahalle sakini, "Bu çocukların annesi sürekli dilenmeye gidiyor, babası ise cezaevinde. Evde dört çocuk yaşıyor, yangın sırasında üçü içerideydi. Çocuklar yalnızdı. Bu çocukların devlet tarafından güvence altına alınmasını istiyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR ÇİKOLATAYLA SAKİNLEŞTİRİLDİ

Ambulans içindeki üç çocuğun ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu birinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, çocukları sakinleştirmek için çikolata vererek onları güvende hissettirmeye çalıştı. Yangının sobadan kaynaklanan bir kazadan çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Eski Türkiye olsaydı çocuk haklıydı.. Reis'den Allah razı olsun 18 yaş altı her çocuk devlet himayesin de artık

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Haber YorumlarıErdem Sen:

kucucuk cocuk ülkenin özeti gecmis..

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

5 yaşındaki çocuk bile ekonominin getirdiği acı gerçekleri biliyor fakat ülkeyi idare edenlerin derdi değil ülke toplumsal birlikteliğini kaybetmiş üst bir sınıf oluşmuş sadece onların yaşam şekli ve olayları etrafında döndürülmek istenen yönetim şekli dikkat edin elinizde patlamasın

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Haber Yorumlarıtekin oge:

musalla taşı sen caresizlık nedir bilirmısın bilemezsın bos yorum yapma ne kadar acıda olsa anne bakıyor sen degil

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Haber Yorumlarıbirol atess:

üzüldüm..

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Haber YorumlarıFahrettin Durmaz:

Garibanlığın gözü kör olsun …

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