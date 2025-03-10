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Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı mı? İnfial yaratan görüntüler

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Konya'da 2 yaşındaki Rana, başıboş sokak köpekleri tarafından parçalandı. 2 yaşındaki Rana hastanede hayatını kaybederken olayın ardından sosyal medyada paylaşım yapan bazı dernekler, köpekleri kaçırdıklarını duyurdular. Tepki çeken kaçırılma iddiaları sonrası dernek açıklama yayınladı.

Konya Karatay'da geçtiğimiz cuma günü Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin kaybolduktan sonra boş arsada parçalanmış halde cansız bedeni bulundu. Küçük kızın yaklaşık 10 başıboş sokak köpeği tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

VALİLİK VE BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği de yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü bu süreçte yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiği bildirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Belediye ve valilik ekipleri bölgedeki başıboş sokak köpeklerinin rehabilitasyonu için çalışma başlatırken başıboş köpekleri sahiplenenler yine sahneye çıktı.

Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Parçalanan 2 Yaşındaki Kızın Vahşi Ölümü

İTİRAF ETTİLER

Sosyal medya hesaplarından yayın yapan kişiler Rana'yı canından eden bölgeye gelerek köpekleri araçlarıyla kaçırdı. Köpekleri kaçıranlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Arkadaşlar olay benim beslediğim bölgenin yakınında meydana geldi. Sabah çok erken saatlerde gidip çıkarabildiğimiz kadar köpek çıkardık. Alana götürdüm" ifadelerini kullanarak itirafta bulundu.

Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Parçalanan 2 Yaşındaki Kızın Vahşi Ölümü

"RANA'YA SALDIRAN KÖPEKLER DEĞİL"

Sosyal medya hesaplarına bu paylaşımlar üzerine çok sayıda tepki yağarken daha sonra açıklama yapan dernek, "Halk köpeklerin toplanmasını istiyor ve bizde elimizden geldiğince topluyoruz. Alsak suç almasak suç. Benim kısırlaştırdığım köpekler aldıklarım ve şuan hepsi üzerime çipli bahçemde. Sokaktan köpek sahiplenirken size mi soracağım. Hepsi bahçemde alabilen varsa gelsin alsın hepsi çipli üzerime. Rana'ya saldıran köpekler demişsin sen gördün mü o köpeği de konuşuyorsun. Aldığım köpekler Rana'ya saldırı olan yer değil olay yerinden 4-5 KM ötedeki yer ve hiç alakaları olmamasına rağmen benim bölgeme girildi. Köpeklerim çoğu Karatay toplama alanında" dedi.

Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Parçalanan 2 Yaşındaki Kızın Vahşi Ölümü

SÜREKLİ YARDIM TALEP EDİYORLAR

Küçük Rana'nın saldırıya uğradığı arazide başıboş köpekleri uygunsuz şekilde besleyenler sosyal medyadan yine benzerleri gibi duygu sömürüsü yapılarak IBAN hesabı verip para toplandığı ortaya çıktı. Paylaşımlarda "48 saat çok kritik. 30 bin TL masraf var. Az çok demeden yardım edin", "Tedavi için 45 bin TL fiyat verdiler. Destek olun", "Acı çekiyor çocuğum. 80 kişinin 500 TL göndermesine ihtiyacım var" gibi mesajlarla sürekli para toplandığı görüldü.

Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı mı? İnfial yaratan görüntüler
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

o köpekler yerine yalandan hayvan hakları deyip duran bu insan sevmez bunları toplamaları lazım çok seviyorsanız alın evinizde bahçemizde besleyin başka yerlerden helip o bölgenin insanlarının başına bela olmayın devet bunlara aldırış etmeden ivedkle ne kadar geç kalmiş olsada bu işi çözmesi lazım

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Haber Yorumlarıvildan turker:

çok büyük rant var bu köpek besleme ve tedavi işinde aklınız bile almaz köpek dilendirenler ile sokaklarda dilenip masum halkı kandıranlar arasında ne fark var

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Haber YorumlarıAysegulll:

Olayın aslını araştırın gündemde sokak hayvanları oldugu için onların üstüne atıldı Kızın cesedi başı ezilmiş bir şekilde ve cıplak bulundu

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Haber YorumlarıAysegulll:

Konya valisi bile acıklama yaptı bu konuyla ilgili düzgün haber yapın, bu kızı köpekler öldürmedi kızın başı ezilmiş taşla ve üstü çıplaktı algı yapıp durmayın

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Hayatta hiç sevilmemiş sosyal insan ilişkileri olmayan dul ve ya hiç evlenmemiş hasta ruhlu kadın toplulukları.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Kıyafetini de mi köpekler çıkarmış enteresan

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