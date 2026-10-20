Kim Jong Un'un ailesine ait olduğu düşünülen 80 metrelik yat uyduda! Güvertesinde 50 metrelik havuz var

Geminin dikkat çeken özellikleri arasında, güverte boyunca uzanan 50 metrelik yüzme havuzu ile bir ucundaki su kaydırak da vardı.

Gemi aylarca bir bakım havuzunda atıl durumda kaldıktan sonra, Temmuz ayı başlarında doğu kıyı şeridinde Kalma Yarımadası olarak bilinen bölgeye taşındı. Burası, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ailesinin kullandığı geniş bir villanın bulunduğu sahil beldesi Wonsan'a yakın.

Hareket halindeki tek büyük deniz aracı da bu değildi. BBC tarafından analiz edilen uydu görüntülerinde, Kim'in villasının yakınlarında başka gemiler de defalarca yer aldı.

Bu deniz araçlarının Kim ve ailesinin kullanımında olduğuna inanılıyor. Kuzey Kore'den kaçmış bazı eski yöneticiler ve uzmanlar, rejimin liderliğiyle bağlantısı olmayan herhangi birinin bu büyüklükteki yatlara sahip olmasının veya bunları serbestçe kullanmasının zor olacağını söylüyor. Ri Jong Ho, "Kışın onları tersanede tutarlardı. Yaz gelince onları çıkarıp Kim Jong Un'un villasına veya Kalma'ya doğru götürürler ve yüzme ve eğlence amaçlı kullanırlardı" diyor. Ri, bir zamanlar İşçi Partisi'nin 39 numaralı ofisinde görevliydi. Bu ofisin, parti liderliğine döviz temin etme ve işletmede rol oynadığı düşünülüyor.

HALK AÇLIKLA BOĞUŞURKEN LÜKS YATLAR

Kuzey Kore'deki gizemli diktatörlüğün tepesinde oturanların servetini belirlemek, ülkenin ekonomik verilerini belirlemek kadar zor. Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar, Kuzey Kore'yi dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak sınıflandırırken yapılan tahminlere dayanıyor.

Ülkenin bir nükleer programı finanse edebilecek büyük bir askeri bütçeye sahip olduğuna da işaret ediliyor. Birleşmiş Milletler'in 2025 tarihli bir raporuna göre, Kuzey Korelilerin çoğu "sistematik, yaygın ve ağır insan hakları ihlalleri" altında yaşıyor. Devletin tam kontrolü altında, zorunlu şekilde çalışan nüfusun tahmini %40'lık bölümünün kronik gıda kıtlığı içinde olduğuna inanılıyor.

Ancak rejimin uzun zamandır lüks içinde yaşadığı biliniyor. Uydu görüntülerinde görülen taşıtların maliyetini bilmiyoruz ancak benzer lüks deniz araçlarının fiyatları on milyonlarca dolardan 100 milyon doların üzerine kadar çıkıyor. Kim'in çok daha küçük, 29 metrelik Princess isimli yatının değerinin daha önce yaklaşık 7 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu.

Gemilerin konumları tek başına ailenin nerede olduğunu kesin olarak belirleyemese de taşıtların Kim'in kamuoyu önündeki görünüşlerindeki boşluklarla örtüşen hareketleri dikkat çekiyor. Biyografi yazarlarına ve istihbarat raporlarına göre, Kim Jong Un çocukluğunun bir bölümünü annesiyle birlikte Wonsan'da geçirdi. BBC'ye konuşan bir Kuzey Kore uzmanı, bu şehrin babası Kim Jong Il'in iktidarından beri aileyle ilişkilendirildiğini söyledi.1990'lardan 2000'lerin başlarına kadar 13 yıl boyunca dönemin lideri Kim Jong Il'in konutlarını koruyan 974 numaralı birimde görev yapmış bir firari yetkili, BBC'ye Wonsan çevresindeki villaların seçkin kesim tarafından inziva yeri olarak kullanıldığını söyledi. Aynı yetkili yaz aylarında onlarca çocuk ve gencin su kayağı yaptığını gördüğünü hatırlıyor.

Kuzey Kore devlet medyası, Kim'in tatilde olduğuna dair haberleri nadiren yayınlıyor, bunun yerine bu tür ziyaretleri resmi denetleme veya rehberlik olarak nitelendiriyor. Geçmişte BBC'ye konuşan Kuzey Kore firarileri, hanedan ailesinin Wonsan'da tatil yaptığının farkında gibi görünüyordu. Bu da en azından bazı Kuzey Korelilerin bundan haberdar olduğunu gösteriyor.

Kuzey Kore devlet medyası ayrıca Wonsan'ın yüksek katlı otellere, restoranlara, mağazalara, spor tesislerine ve su parklarına ev sahipliği yaptığını ve yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırlayabileceğini iddia ediyor.

Devlet medyası ve Rus yayın organları, Temmuz 2025'te açılan Wonsan'daki Kalma tatil beldesini ziyaret eden küçük Rus turist gruplarının görüntülerini de yayınladı. Yabancı ziyaretçileri çekmek için geliştirilmiş olsa da tatil beldesi yerli turistlere de açık.

4 GECELİK TUR 100 DOLAR, YILLIK GELİR 667 DOLAR

Güney Kore'den isimsiz bir kaynağa dayanan bir haberde, bazı Kuzey Korelilere yaklaşık 100 dolara dört gecelik tur paketleri teklif edildiği belirtiliyor. Bu, Kuzey Korelilerin çoğu için önemli bir miktar. Birleşmiş Milletler'e göre, ülkede kişi başına, yıllık 667 dolar gelir düşüyor. Bu komşu Güney Kore'deki 36.227 dolarlık gelirin çok gerisinde bir rakama karşılık geliyor.

Dolayısıyla Kuzey Korelilerin büyük çoğunluğu için tatil ulaşılamaz bir şey. Giderek büyüyen bir orta sınıf var olsa da onların da boş zamanlarını ayıracak vakitleri olmayabilir.

İşçilerin, ofis çalışanlarının ve kooperatif çiftçilerinin yasal olarak 14 gün yıllık izin hakkına sahip olduklarını ancak bunun nadiren uygulandığını BBC'ye anlatan firariler oldu.

Ard arda günlerde izin alıp seyahat etmek alışılmadık bir durum. İnsanlar genellikle "yaz tatili" olarak belirlenen dönemler yerine genelde hafta sonu gezileri veya ulusal bayramlarda seyahat ediyor.

İzin verilse bile, seyahat kısıtlı ve insanların şehir veya vilayet dışına seyahat etmeleri için resmi izin gerekli. Özgürce hareket etmek bazen tatilin kendisi kadar lüks bir şey.

UYDUDAN 4 BÜYÜK GEMİ TAKİP EDİLDİ

BBC, Wonsan çevresinde yaklaşık 50 metre, 55 metre, 60 metre ve 80 metre uzunluğunda dört büyük gemiyi takip etti. Bu dört geminin tamamı bu yıl Kim'in Wonsan'daki villasının çevresinde defalarca görüldü.

En büyük gemi en belirgin hareketliliği gösterdi. Rıhtımdan Kalma Yarımadası açıklarındaki sulara doğru hareket etti ve Temmuz ayından beri orada bulunuyor. 50 metre ve 55 metre uzunluğundaki yatlardan ikisi, Ağustos ayı sonuna kadar Wonsan yakınlarındaki Tae ve Sin adaları civarında defalarca görüldü. Uydu görüntüleri ayrıca 50 metrelik geminin yanında dört küçük teknenin daha olduğunu gösterdi. Uydu görüntüleri uzmanı Jeong Seong-hak, küçük teknelerin büyük gemiye insan, yakıt ve malzeme taşıdığını belirterek, Tae ve Sin gibi küçük adaların "kamuoyunun gözünden uzak, mahremiyetin korunabileceği tenha denizcilik yerleri" sunduğunu sözlerine ekledi.60 metrelik gemi, geçen haftaya kadar Kim'in Wonsan'daki villasının yakınlarında defalarca görüldü.

Kuzey Kore, gemilerin resmi sahipliğini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamamış olsa da BBC'nin tarihi uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz, Kim Jong Il'in Kuzey Kore'yi yönettiği 2002 yılında Wonsan'da aynı belirgin özelliklere sahip büyük bir geminin bulunduğunu ortaya koydu.2013'te Kuzey Kore'yi ziyaret eden eski NBA yıldızı Dennis Rodman, Sun gazetesine, yedi günlük ziyaretinin büyük bir bölümünü Kim Jong Un ile Wonsan çevresinde geçirdiğini, birlikte jet ski yaptıklarını ve ata bindiklerini söylemişti.

Ayrıca, feribot ile Disney teknesi arasında bir karışım olarak tanımladıkları 60 metrelik bir gemiden de bahsetti. Bunun yukarıdaki uydu görüntülerinde görülen 60 metrelik gemiyle aynı olup olmadığı belli değil.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .