İtalya'da akaryakıt protestosu güneye yayıldı, şoförler Napoli liman girişini kapattı

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İtalya'da kamyon ve tır şoförlerinin, artan akaryakıt fiyatları sebebiyle güney bölgelerindeki yol ve liman girişlerini kapatarak gerçekleştirdikleri protestoların yayılmaya başladığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle güneydeki Sicilya Adası'ndan başlayan kamyon ve tır şoförlerinin protestolarının güneydeki diğer bölgelere de sıçradığı belirtildi.

Şoförlerin protestolarının, Kalabriya, Basilicata, Puglia ve Campania bölgelerine kadar yayılması nedeniyle bazı noktalarda süpermarketlere mal dağıtımının yavaşladığı kaydedildi.

Şoförlerin yolları protesto için kapatmasının, A1 otoyolu başta olmak üzere birçok noktada trafik sıkışıklığına yol açtığı ifade edildi.

Campania Bölgesi'ndeki Napoli ve Caserta kentlerinde de şoförler, litre başına yaklaşık 2,30 avroya ulaşan akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla bu akşam A1 otoyolunun Caserta güney çıkışını, ayrıca Santa Maria Capua Vetere çıkışını ve Napoli limanının girişini kamyon ve tırlarıyla ulaşıma kapattı.

İtalya Tüketici Hakları Derneğinden (Codacons) bugün yapılan açıklamada, ülkede çifte riskle karşı karşıya olunduğu belirtilerek, "Bir yandan, önümüzdeki saatlerde temel ihtiyaç maddelerinde özellikle de süpermarket raflarındaki gıda ürünlerinde kıtlık yaşanabilir. Diğer yandan ise tedarik zinciri boyunca haksız kazanç sağlama tehlikesi bulunuyor, bazı taraflar mevcut acil durumu fırsat bilerek perakende fiyatlarında haksız artışlara gidebilir." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA