Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler

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Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan dev karşılaşmada, 6 yıl sonra deplasman tribününe seyirci alındı ancak tribünlerde gergin anlar yaşandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRABZON'DA

Yıllar sonra takımlarını deplasmanda destekleme fırsatı bulan siyah-beyazlı futbolseverler, Papara Park'ta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

TRİBÜNLER ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK

Mücadele sırasında Beşiktaş taraftarlarının yer aldığı deplasman tribününden, Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu komşu tribünlere doğru yakılan meşaleler fırlatıldı. Meşalelerin taraftarların üzerine doğru geldiği görüldü. İstenmeyen olayların yaşanması üzerine stadyumdaki polis ve emniyet mensupları ile özel güvenlik görevlileri hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak olayların büyümesini engelledi. Bu anlar kameralara anbean olarak yansıdı.

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