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Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler

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Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
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Deplasman yasağının kalkmasının ardından 6 yıl sonra Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş taraftarları istenmeyen görüntüler yarattı. Siyah-beyazlı taraftarların olduğu deplasman tribününden Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribüne meşale atıldı. Olayın ardından polis ve güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan dev karşılaşmada, 6 yıl sonra deplasman tribününe seyirci alındı ancak tribünlerde gergin anlar yaşandı. 

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRABZON'DA

Yıllar sonra takımlarını deplasmanda destekleme fırsatı bulan siyah-beyazlı futbolseverler, Papara Park'ta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

TRİBÜNLER ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK

Mücadele sırasında Beşiktaş taraftarlarının yer aldığı deplasman tribününden, Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu komşu tribünlere doğru yakılan meşaleler fırlatıldı. Meşalelerin taraftarların üzerine doğru geldiği görüldü. İstenmeyen olayların yaşanması üzerine stadyumdaki polis ve emniyet mensupları ile özel güvenlik görevlileri hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak olayların büyümesini engelledi. Bu anlar kameralara anbean olarak yansıdı. 

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıALI YANIK:

Tinerciler

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Haber YorumlarıKozmik lemur:

tekrardan deplasman yasağı gelmesi için Trabzon spor taraftarları yapmıştır neden BJK yapsın bir sebebi yok…..

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