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Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe'yi tutabilen yok

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Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe'yi tutabilen yok
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İlk 6 maçında kazanamayan Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kocaelispor’u mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

  • Göztepe, Süper Lig'de ilk 6 maçında galibiyet alamadı; bu süreçte 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
  • Milli aradan sonra deplasmanda Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u 2-1 yenen Göztepe üst üste 2 galibiyet aldı ve puanını 9'a yükselterek 13. sıraya çıktı.
  • Göztepe bu sezon sahasında oynadığı 3 maçta 1 puan topladı; 25 Ekim'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çorum FK ile karşılaşacak.

Süper Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan İzmir ekibi Göztepe, ligde oynadığı ilk 6 maçta kazanamamıştı. 

İLK 6 MAÇINI KAZANAMADI

Süper Lig'de yeni sezona Samsunspor deplasmanında aldığı 3-3’lük beraberlikle başlayan Göztepe, ardından Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.  İlk galibiyetini almakta zorlanan sarı-kırmızılılar, sonraki iki haftada Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.

ÜST ÜSTE 2 ZAFER

Milli araya galibiyet alamadan giren İzmir ekibi, bu süreçte sakat oyuncularının iyileşmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Göztepe, milli aradan sonra deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu 3 puanla moral bulan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, son olarak Kocaelispor deplasmanına çıktı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Göztepe, üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, yenilmezlik serisini de 4 maça çıkardı. İzmir temsilcisi, puanını 9’a yükselterek ligde 13. sıraya çıktı ve düşme hattından uzaklaştı.

HEDEF ÇORUM FK MAÇI

Trendyol Süper Lig’deki iki galibiyetini de deplasmanda elde eden İzmir ekibi, henüz taraftarı önünde 3 puan sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 25 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynayacağı Çorum FK mücadelesini kazanarak hem galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hem de bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

EVİNDE 1 PUAN TOPLADI

Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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