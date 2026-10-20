Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

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Bartın’da bir kişi, yaklaşık 2 metre yükseklikten ırmağa atladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan O.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EŞİNİN TERK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Tuna Mahallesi Kanlıırmak mevkisinde dün saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda, eşinin kendisini terk ettiğini iddia eden O.B., alkol aldıktan sonra ırmağa atladı. Durumu fark eden çevredekiler ekiplere haber verdi.

HALATLA SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O.B., itfaiye ekiplerinin uzattığı halata tutunarak sudan çıkarıldı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen O.B., tedbir amacıyla ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı