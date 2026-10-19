Derbi golcüsü Salah! Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0 kazandı.

OLAITAN'IN KAFASINDA ONANA BAŞARILI

10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.

TRABZONSPOR OZAN İLE ÖNE GEÇTİ

21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi.

NUBEL'DEN KRİTİK KURTARIŞ

39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.

İNANILMAZ BİR GOL KAÇTI

42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

BEŞİKTAŞ'IN ATAĞINDA SONUÇ YOK

64. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan ilerleyen Cerny’nin sağ ayağıyla yaptığı ortada Miretti gelişine vurdu, top auta çıktı.

SALAH İLE FARK 2'YE ÇIKTI

Trabzonspor, 71. dakikada skoru 2-0 yaptı. Dju, Salih’in hatasında araya girdi ve ortasını yaptı. Pozisyonun devamında ceza sahası içerisinde topla buluşan Salah, net bir vuruşla fileleri sarstı.

DERBİDE 3 PUAN TRABZONSPOR'UN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Thomas Reis'in öğrencileri puanını 16'ya yükseltmeyi başardı. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis ile tüm kulvarlarda çıktığı dördüncü maçta da kazandı. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

İlgili Haberler