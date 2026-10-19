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Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

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Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
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Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel, "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanması iddialarına ilişkin sürüyor.
  • Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
  • Gazeteci Murat Ağırel hakkında "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklama kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Murat Ağırel

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MURAT AĞIREL HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tutuklananlar arasında gazeteci Murat Ağırel de yer aldı. Ağırel, hakkında "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklama kararı çıktı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

dokunulmaması yerleri ögrenecek cıkınca mum gibi olacak

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözkan çetin:

adalet sen ve senin gibi düşünenlerede lazim olacak Birgün , yaz bunu bir yere ........

yanıt11
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Akın:

kim her türlü usulsüzlüğe çomak sokuyorsa tutuklayın bakalım, hiç ölmeyecek gibi, hiç devran dönmeyecek gibi yaşayın bakalım. Allahın da bir hesabı vardır

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

Hadi canım hadi paket babanın yanına Silivri ye

yanıt3
yanıt16
Haber YorumlarıWng Chun:

Bilmiyorsa nasıl suç işlemiş oluyor.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdengeçti:

doğruları anlatmayın ve konuşmayın yoksa tutuklanırsınız

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumları128547Ab&:

Hadi canım paket baban Eko nun yanına

yanıt3
yanıt14

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