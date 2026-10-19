Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

Gazeteci Murat Ağırel tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel, "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanması iddialarına ilişkin sürüyor.
- Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
- Gazeteci Murat Ağırel hakkında "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklama kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
MURAT AĞIREL HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Tutuklananlar arasında gazeteci Murat Ağırel de yer aldı. Ağırel, hakkında "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklama kararı çıktı.