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Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı

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Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onayıyla hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevinden alındı. Gönül, soruşturma kapsamında 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.
  • Gönül hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade vermesinin ardından 14 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onayıyla soruşturma izni verilmişti.
  • Gönül, 18 Nisan 2022-18 Nisan 2026 arasında SPK Başkanlığı yapmış, 8 Mayıs 2026'da KGK Başkanlığına atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

FON SORUŞTURMASINDA "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Görevden alma kararının öncesinde Gönül'ün adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade veren Gönül hakkında, 14 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onayıyla soruşturma izni verilmişti.

DAHA ÖNCE 4 YIL SPK BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

18 Nisan 2022'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına atanan Ömer Gönül, dört yıllık görev süresinin dolduğu 18 Nisan 2026'da bu görevinden ayrılmıştı. Gönül, 8 Mayıs 2026'da ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına getirilmişti.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

Ankara'da doğan İbrahim Ömer Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Atılım Üniversitesinde işletme alanında yüksek lisans, siyasal ekonomi alanında ise doktora eğitimini tamamladı.

Meslek hayatına Şekerbank'ta uzman yardımcısı olarak başlayan Gönül, daha sonra fon yönetimi alanında çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna geçerek Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev aldı. Kurum bünyesinde Personel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2014 yılında SPK Başkan Yardımcılığına yükselen Gönül, bu süreçte Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüttü.

16 Ocak 2025'te Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütünün (IOSCO) Gelişmekte Olan ve Gelişen Piyasalar Komitesi Başkan Yardımcılığına seçilen Gönül, aynı dönemde IOSCO Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

Sermaye piyasası lisanslarına sahip olan Gönül, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca biliyor.

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