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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a olay gönderme

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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a olay gönderme Haber Videosunu İzle
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a olay gönderme
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Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti karşılaşmanın ardından Muhammed Salah'ın yer aldığı bir video paylaşarak siyah-beyazlılara göndermede bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’ı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşıma imza attı.

BEŞİKTAŞ'A SALAH GÖNDERMESİ

Bordo-mavili kulüp, dev derbide sergilediği performans ve attığı golle maça damga vuran yeni transferi Muhammed Salah’ın yer aldığı özel bir video yayımladı. Paylaşımda, sezon başında Beşiktaş'a transfer olması gündemde olan Salah'ın transfer hikayesine yer verildi ve siyah-beyazlı rakibe göndermede bulunuldu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Trabzonspor’un resmi hesabından yapılan bu çarpıcı paylaşım, bordo-mavili taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu.

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