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İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük

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İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük Haber Videosunu İzle
İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk donanmasının büyüklüğüne işaret eden Smotrich, bunun İsrail açısından doğurabileceği sonuçların analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrailli bakandan Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin çarpıcı sözler geldi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türk donanmasının büyüklüğüne dikkat çekerek İsrail'in bunun sonuçlarını değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK, ÇOK BÜYÜK BİR DONANMASI VAR"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin denizlerdeki askeri gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Smotrich, Türk donanmasının sahip olduğu kapasitenin İsrail açısından dikkate alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok çeşitli yeteneklere hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin çok, çok büyük bir donanması var ve bunun sonuçlarını analiz etmemiz gerekiyor. Ayrıntılara girmek istemiyorum."

Kaynak: Haberler.com
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