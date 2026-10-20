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Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı

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Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren 60 şüpheliye operasyon düzenlendi. Vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren ve vatandaşlardan haksız menfaat sağladığı belirlenen 60 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Öte yandan vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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