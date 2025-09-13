Kocaeli'de Korkunç Cinayet ve İntihar

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Erhan Derse (37), apartmanın önünde tabancayla ateş açtığı kız arkadaşı İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'i (23) öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ataevler Mahallesi Başkent Sokak ile Yaz Sokak kesişiminde meydana geldi. Erhan Derse, apartmanın önünde kız arkadaşı İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği İpek Genç ve Abdullah Barış Genç kanlar içerisinde kalırken, Erhan Derse, aynı silahı başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç ile Erhan Derse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.