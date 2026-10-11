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Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5

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Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
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İsveç Allsvenskan'da AIK Solna ile Brommapojkarna arasında oynanan mücadelede ilk 45 dakikada gol sesi çıkmazken, 90 dakika sonucunda toplam 11 gol atılarak 6-5 sonuçlandı. İşte yıllarca unutulmayacak o maça dair detaylar...

  • İsveç Allsvenskan'da AIK Solna ile Brommapojkarna arasındaki maçın ilk yarısı 0-0, ikinci yarısı 6-5 Brommapojkarna üstünlüğüyle sona erdi.
  • Brommapojkarna, 70. dakikada Anton Kurochkin'in golüyle skoru 5-1'e getirdi.
  • AIK, 5-1 geride olduğu maçta 90+8'de Johan Hove'nin golüyle skoru 5-5'e getirdi; Brommapojkarna, Mads Hansen'in 90+9'daki golüyle maçı 6-5 kazandı.

İsveç Allsvenskan’da futbolseverlerin uzun süre unutamayacağı tarihi bir karşılaşma yaşandı. 

45 DAKİKA GOL YOK, 90 DAKİKA SONUCU 6-5

AIK Solna ile Brommapojkarna’yı karşı karşıya getiren mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda tam anlamıyla gol fırtınası koptu. Toplam 11 golün atıldığı maçı konuk ekip Brommapojkarna 6-5’lik skorla kazandı.   

11 DAKİKADA 3 GOL 

İkinci yarıya hızlı başlayan Brommapojkarna, 48. dakikada Simon Strand’ın golüyle 1-0 öne geçti. AIK, 55. dakikada Abdihakim Ali’nin bulduğu golle eşitliği sağladı. Brommapojkarna, Kamilcan Sever'in 59. dakikada attığı golle yeniden öne geçti.

GOLLER DURMAK BİLMEDİ

Hızını alan Brommapojkarna, 61. dakikada Wilmer Odefalk, 65. dakikada da Kamilcan Sever ve 70. dakikada Anton Kurochkin'in golleriyle skoru 5-1'e getirdi. 

AIK'DAN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi AIK, 5-1'in ardından inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. AIK, 73. dakikada Taha Ayari, 81 ve 83. dakikada Sixten Gustafsson ve 90+8'de Johan Hove'nin golleriyle skoru 5-5 yaptı. 

90+9'DA 3 PUANI GETİREN GOL

Yediği gollerin şokunu maçın son saniyelerinde atlatan Brommapojkarna, Mads Hansen'in 90+9'da attığı golle 6-5 öne geçerek maçı kazanmayı başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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