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Kiracısını çıkması için tehdit eden ev sahibinin, bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kiracısını tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olan ev sahibi Mehmet İ.'nin, bahçede boru değiştirdiğini söyleyip, birkaç gündür kaçak kazı yaptığı belirlendi. Kiracısına boruları değiştirdiğini öne sürüp bahçede kazı yapan Mehmet İ., iddiaya göre kiracısını tehdit etti. Şikayet üzerine jandarma bölgede yaptığı çalışmada ev sahibinin ve yanındaki kişinin kaçak kaza yaptığını belirledi. İki şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, kiracısının kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ev sahibi Mehmet İ.'nin, bahçede boru değiştirdiğini söyleyip, birkaç gündür kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı. Mehmet İ. ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen Mehmet İ., Mazı köyünde ev satın aldı. Mehmet İ., evinde kiracı olarak oturan Servet Doğan'dan çıkmasını istedi. Sözleşmesi devam eden Doğan, ev sahibine olumsuz cevap verdi. Birkaç gündür kiracısına boruları değiştirdiğini öne sürüp bahçede kazı yapan Mehmet İ., iddiaya göre kiracısını tehdit etti. Bunun üzerine Servet Doğan, ev sahibini jandarmaya şikayet etti. Jandarma bölgede yaptığı çalışmada ev sahibinin ve yanındaki kişinin kaçak kaza yaptığını belirledi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa İnceleme Jandarma Nevşehir kiracı Ürgüp Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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