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Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

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Diyarbakır'da kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ederken, muhtar olan amca S.G.'nin gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. S.G.'nin telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını özel bir uygulamayla sildiği tespit edilirken, aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin'in kıyafetlerinden alınan DNA örneklerinin uyuştuğu tespit edilmişti.

Diyarbakır'da gözaltına alınan Narin'in muhtar amcası ile ilgili 24 saat ek gözaltı kararı verildi.

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 12. gününde komandoların desteği ile sürüyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Narin' i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

AMCANIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Önceki gün gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası S.G. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. S.G. ile gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Ayrıca yapılan incelemede otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. S.G.'nin Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Banu Çelik:

Amca ile narinin annesi arasında kesin gönül ilişkisi var

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JY:

SUÇU İSPATLANINCAYA KADAR HERKES MASUMDUR.

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Sedat Karagoz:

amca terör bağlantıları sildi galiba.

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