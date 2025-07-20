Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi'nde eşinin aldığı uzaklaştırma kararına öfkelenen Bahadır T., yaşadığı 5 katlı apartmanın çatısına çıkıp tehlikeli hareketler yapmaya başladı.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alıp yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı apartman girişine şişme yatak açtı.

ÇATIDA KÖŞE KÖŞE GEZİNDİ, İTFAİYE ŞİŞME YATAĞI TAŞIMAKTAN YORULDU

Bahadır T.'nin eylemini sürdürmesi üzerine müzakereci polis memuru olay yerine çağrıldı. Kısa süre sonra binaya gelen müzakereci memur ikna çabalarına başladı. Bir türlü ikna olmayan adam, çoğu kez bulunduğu konumu değiştirip apartman çatısında köşeden köşeye geçti.

İtfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına adamın gittiği yere göre şişme yatağı birçok kez yerini değiştirmek zorunda kaldı.

MAHALLELİLER MERAKLA İZLEDİ

Bahadır T. zaman zaman çatıdaki korkuluklara çıkıp tehlikeli hareketlerde bulunurken, mahalleliler ise olan biteni meraklı gözlerle izledi.

2,5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2,5 saat süren çaba sonrası Bahadır T., ikna edilip bulunduğu yerden indirildikten sonra polis merkezine götürüldü.