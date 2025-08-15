İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü

İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Serdar Mahallesi'nde yaklaşık bir haftadır toplanmayan çöp yığınları, halk sağlığını tehdit eden bir çileye dönüştü. Evlerinin önü çöp dağına dönen, ağır koku ve haşereler nedeniyle pencerelerini açamayan vatandaşlar, belediye yönetimine tepki gösterdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Serdar Mahallesi Topdemir Sokak'ta biriken ve yaklaşık bir haftadır İzmit Belediyesi ekiplerince toplanmayan atıklar, halk sağlığını tehdit ediyor.

SOKAKLAR ÇÖPLERLE DOLDU

Poşetler, plastik bidonlar, gıdalar, giysiler, kırık sandalyeler ve karton kutular gibi birçok atıktan oluşan çöp yığınları, özellikle sıcak havanın da etkisiyle ağır bir koku yayıyor. Haşerelerin istila ettiği, kedilerin yiyecek aradığı atıkların hemen yanı başında ise çocukların oyun oynaması, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

"BÖYLE BİR REZİLLİK OLMAZ"

Mahalle sakini Sefade Tozar, yaklaşık bir haftadır evinin önündeki çöpler sebebiyle zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Böyle bir rezillik olamaz. Ne çayımızı içebiliyoruz, ne yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bu rezilliğe değer mi? Bak bu rezilliğe bak, bu pisliğe bak. Benim kocam hasta. Bu çekilir mi yani? Bütün her şeyi buraya atıyorlar" dedi.

"ÇİLE ÇEKİYORUZ"

Bölgeye bir güvenlik kamerası takılarak çöp dökenlere para cezası uygulanmasını talep eden Tozar, hem çöpleri atan vatandaşlara hem de toplamayan belediye ekiplerine sitem ederek, şöyle konuştu:

"Buraya çöp atanlara ceza kesilmesini istiyorum. Eğer böyle olursa bir daha kimse buraya çöp atamaz. Böyle bir rezillik olamaz. İnsanlar rahat edecek diye bu pisliği çekmek zorunda mıyız? Bir haftadan beri bu çöpler burada. Benim evimin içine kadar girecek neredeyse. Çekilir mi böyle bir rezillik? Ayıp. Herkes evinde rahat ediyor, biz böyle çile çekiyoruz. Ben evimde yemeğimi yemedikten sonra, çayımı içmedikten sonra neye yarar?"

"ÇOCUKLARIMIZA DA YAZIK"

Tozar, 7'den 70'e herkesin mağdur olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımıza da yazık. Sokakta oynuyorlar, evlere giriyorlar. Yıkasan ne olur, 5 dakika sonra yine dışarıya çıkıp oyun oynuyorlar. Çocuklar mikrop kapmıyor mu?" diye konuştu.

"MİLLET SANA NASIL OY VERSİN?"

Yaşananlara tepki gösteren yaşlı bir mahalle sakini ise belediye başkanına seslenerek, "Ben burada yemek yiyorum ya, şuraya bak. Bir belediye başkanı olarak, sen bunları göz ardı edersen, yarın öbür gün sen seçime katılacaksın. Nasıl kazanacaksın? Millet sana nasıl oy versin? Bak, karşıdaki kadın yemek yiyemiyor. Bunlara bir çözüm bulunsun. Buraya bir tane güvenlik kamerası istiyoruz. Kim çöp atarsa ceza yazsınlar. Bu kadar olmaz ki kardeşim ya" ifadesini kullandı.

"HİZMET VERMEYECEKSE BİZİM BAŞIMIZA GELMESİN"

Hizmet alamamaktan şikayet eden bir diğer mahalle sakini ise "Hizmet veremeyeceklerse oturmasınlar başta. Hangi parti olursa olsun, hizmet vermeyecekse bizim başımıza gelmesin. Yakışmaz bu. Çoluk çocuk buradan geçiyoruz, mikrop kapıyor çocuklar. Her taraf sinek kaynıyor, ilaçlamıyorlar da" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Sayın Fatma Kaplan hanıma selâm olsun. Yine CHP'den bekleneni yaptı. Tebrikler!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

There could be some useful stuff in that garbage. There is no need to rely on the goverment.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
