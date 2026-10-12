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Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü

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Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir şahıs, 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla 4 kişiye ateş açtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Ateş açılan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıf16ercan:

adalet bakani devrede sorun çözülür

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