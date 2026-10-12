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Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...

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Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklayarak ihtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerinin öğrencilerden en az yarım saat önce göreve başlayacağını ve okul çevrelerinden servisler ile parklara kadar her noktada denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Asayiş Toplantısı sonrası okullarda alınacak güvenlik önlemlerini açıkladı.
  • İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimleri öğrencilerden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.
  • Okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimler artırılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün gerçekleşen Asayiş Toplantısı’nın ardından okullarda alınması kararlaştırılan güvenlik önlemlerini kamuoyu ile paylaştı. Okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerin artacağını belirten Bakan Çiftçi, ihtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerinin öğrencilerden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacaklarını söyledi.

Okullarda yaşanan saldırı olaylarının ardından okullarda yeni güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması itibariyle birçok yeni tedbir hayata geçirilirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Asayiş Toplantısı’nın ardından yaptığı paylaşımla alınan yeni önlemler hakkında bilgi verdi.

İhtiyaç duyulan okullarda güvenlik güçlerinin öğrencilerden yarım saat önce göreve başlayacağını belirten Bakan Çiftçi, okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerin artacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz Asayiş Toplantımızda, okul güvenliğine yönelik mevcut tedbirleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Çocuklarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda Emniyet ve Jandarma birimlerimize okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde yeni talimatlar verdik.

"EN AZ YARIM SAAT ÖNCE..."

Güvenlik tedbirlerimiz, çocuklarımız okula gelmeden önce alınmış olmalıdır. İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerimiz, öğrencilerimizden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.

Okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerimizi artıracak; okul çevrelerinden ulaşım güzergâhlarına, servislerden metruk yapılara, park ve sosyal alanlara kadar her noktada güvenliği bütüncül bir anlayışla sağlayacağız.

"TEK BİR EVLADIMIZIN GÜVENLİĞİ DAHİ İHMALE GELMEZ"

Akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidi başta olmak üzere çocuklarımızı tehlikeye atabilecek tüm risklere karşı Emniyetimizin ve Jandarmamızın ilgili birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edeceğiz.

Çünkü tek bir evladımızın dahi güvenliği ihmale gelmez.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye’nin Huzuru ve çocuklarımızın güvenliği için önleyici tedbirlerimizi güçlendirerek kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımücahid:

Peki binlerce okul var Nasıl yetişecekler???Mutlaka okullarda silahlı özel güvenlik bulundurulması şart!!

Yorum Beğen9
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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Yorumlarımı niye siliyorsunuz. Hükümeti ve milli eğitimi suçladığım için mi.

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kurban buldular olursa polis suçlu..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

okullara saldiranlari idam edin bir daha olmaz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıkoru hayat:

bence uzaktan eğitime geçelim...okullar ticarethaneye dönmüş zaten...

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Keşke kendi ülkemizde sadece T.C. Vatandaşları yaşasa o zaman her şey daha güzel olur.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMustafa yavuzdeger:

olayı nereye bağlamışsın. işiniz gücünüz bu. saldırıları yapanlar hep yabancı dimi

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yanıt2
Haber YorumlarıAkif Karahan:

Ne alaka olayları çıkaranlar TC vatandaşı zaten

yanıt1
yanıt1

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